PCIe-väylä kiihtyy taas, vauhti kaksinkertaiseksi ensi vuonna

PCI Express on tärkein PC-väylästandardi ja viime vuosina se on kehittynyt nopeaa vauhtia. Tällä hetkellä yleisin tuettu tekniikka huippuluokan prosessoreissa ja emolevyillä on PCIe5, mutta sen seuraaja on jo valmis ja nyt tulossa on jo tekniikan seitsemäs sukupolvi.

PCIe 7.0 -spesifikaatio on tällä hetkellä kehitteillä, ja tämän vuoden alussa määrityksissä päästiin versioon 0.5. Lopullinen spesifikaatio on tarkoitus julkaista vuonna 2025. Siinä tarkoituksena on kaksinkertaistaa PCIe 6.0:n tiedonsiirtonopeus.

Tämä tarkoittaa 128 GT/s raakatiedonsiirtoa ja 512 gigatavun maksimikaistaa 16x-yhteyksissä. PCIe7.0:n tärkeimpiä ominaisuuksia ovat PAM4-signalointi, parannukset energiatehokkuudessa sekä taaksepäin yhteensopivuuden säilyttäminen aiempien PCIe-versioiden kanssa.

Laitevalmistajista Alphawave Semi esittelee seuraavan sukupolven PCIe® 7.0 IP-alustaa käynnissä olevassa PCI-SIG DevCon 2024 -tapahtumassa Piilaakson Santa Clarassa. Yhtiö lupaa dmeota esimerkiksi 128 gigabitin PCIE-linkkien yhteentoimivuutta 7.0- ja 6.0-polvien välillä.

Demossaan AlphaWave generoi PCIe 7.0 -signaaleja Tektronixin DPO70000-oskilloskoopilla. AlphaWave on itse sanonut, että PCIe-väylän nopeutuminen vaatii kuparilinjojen korvaamista lopulta kuidulla. Vielä ei ole tiedossa, tapahtuuko tämä jo POCIe 7.0 -standardin myötä, joka tullee ensimmäisinä tuotteina tarjolle ensi vuoden lopulla.

Kuluttajille asti tuleva PCIe 7.0 ehtinee vasta useamman vuoden kuluttua.