eSIM tulee nyt IoT-laitteisiin

Laitteen tunnistaminen ja autentikointi mobiiliverkossa edellyttää SIM-moduulia, joka voi olla myös ohjainpiirille integroitu. Tällöin puhutaan eSIM-tekniikasta. Nyt eSIM alkaa tehdä tuloaan IoT-laitteisiin ja STMicroelectronics on esitellyt ensimmäisen uutta standardia tukevan piirinsä. Kyseessä oleva standardi on GSM Associationin viime vuonna hyväksymä SGP.32.

Standardi on suunniteltu erityisesti IoT-laitteiden eSIM-etähallintaan, jotka ovat verkkoyhteyksiltään tai käyttöliittymiltään rajoittuneita. Siinä on älypuhelimien eSIM-moduuleihin verrattuna yksinkertaisempi arkkitehtuuri, enemmän joustavuutta ja se tukee paremmin nimenomaan mobiiliverkkojen IoT-protokollia.

ST4SIM-300 on markkinoiden ensimmäinen sulautettu SIM-moduuli, joka täyttää SGP.3-standardin vaatimukset. Moduuli tarjoaa omaisuuden ja tavaroiden seurannan eri puolilla maailmaa, yhdistää älylaitteet pilveen ja käsitellä turvallisesti miljardeista laitteista peräisin olevia tietoja, ST kehuu.

Toisin kuin nykyiset eSIM koneelta koneelle (M2M) ja eSIM Consumer -spesifikaatiot, eSIM for IoT (SGP.32) on luotu nykypäivän IoT-asennusten tarpeisiin. ST:n ST4SIM-300 tukee ominaisuuksia, kuten etä-SIM-provisoinnin (RSP) parempaa automatisointia, SIM-profiilien helppoa hallintaa suurille laitteille ja etävaihtoa verkkopalveluntarjoajien välillä, mikä eliminoi fyysisten SIM-korttien vaihdot. Uusi eSIM on uusimman 5G-standardin mukainen ja helpottaa sellaisten laitteiden käyttöönottoa, joilla on rajoitettu käyttöliittymä, sekä LPWAN-laitteiden (Low Power Wire Area Network) käyttöönottoa.

ST toteuttaa moduulinsa eri formaateissa, jotka soveltuvat älymittareihin, GPS-seurantajärjestelmiin, omaisuusmonitoreihin, etäantureihin, lääketieteellisiin puettaviin laitteisiin ja vastaaviin laitteisiin. ST4SIM-300 on rakennettu EAL6+-sertifioidulla suojatulla mikro-ohjaimella.

