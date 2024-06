Microchip rakensi linkin Microsoftin suosittuun kehitysympäristöön

Microsoftin VS Code on erittäin suosittu kehitysympäristö. Microchip on kehittänyt ohjaimiensa MPLAX B -työkaluihinsa laajennukset, joiden avulla kehittäjät voivat työstää projektejaan VS Codessa. Kyse on ns. varhaisen vaiheen tuesta, laajemmin ne tulevat saataville myöhemmin.

Microchip kertoo, että uudet laajennukset ovat osa yhtiön strategiaa tukea niitä työkaluja ja ympäristöjä, joissa kehittäjät haluavat työskennellä. Visual Studio Code on ainakin suosittu, sillä tilastojen mukaan sillä on 14 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa.

Laajennukset ovat viralliselta nimeltään MPLAB Extensions for VS Code. Ne tarjoavat sulautetuille suunnittelijoille työkalut, jotka voivat tuoda projekteja MPLAB X -kehitysympäristöstä VS-koodiin samalla, kun he voivat käyttää Microchipin virheenkorjaus- ja ohjelmointitukea.

MPLAB X IDE on laajennettava, hyvin konfiguroitava ohjelmisto, joka sisältää tehokkaita työkaluja, jotka auttavat kehittäjiä löytämään, konfiguroimaan, kehittämään, korjaamaan ja hyväksymään sulautettuja malleja useimmille Microchip-mikrokontrollereille ja digitaalisille signaaliohjaimille. VS Code -laajennukset yhdistävät MPLAB X IDE:n ominaisuudet VS Coden joustavuuteen luodakseen saumattomamman ja tehokkaamman kehitysympäristön sekä uusille että nykyisille asiakkaille.

Tämän ennakkojulkaisun aikana MPLAB Extensions for VS Code sisältää ominaisuuksia, kuten MPLAB X IDE -projektin tuonnin ja mahdollisuuden kääntää, ohjelmoida ja suorittaa perusvirheenkorjausta millä tahansa tuetulla Microchip-piirillä. Lisäksi MPLAB Data Visualizer -sovellusta voidaan hyödyntää VS Coden sisällä laajennuksen kautta, mikä tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden nähdä, mitä ohjaimella tapahtuu ajon aikana.

Lue lisää laajennuksista täällä.