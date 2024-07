Nopeammin ja tarkemmin liikkuvaa kuvaa talteen

STMicroelectronics on tuonut markkinoille joukon plug-and-play-kehityspaketteja, joilla voidaan helposti ottaa käyttöön yhtiön globaaliin sulkimeen perustuvia BrightSense-sarjan kuvakennoja. Nämä kennot voivat tallentaa kuvia nopeasti liikkuvista kohteista ilman vääristymiä ja vähentää merkittävästi tehonkulutusta, kun ne on kytketty valaistusjärjestelmään.

Globaali suljin tarkoittaa tekniikkaa, jossa kaikki kennon pikselit valotetaan kerralla. Se eroaa keskeisesti ns. rullasulkimista, joissa pikselit valotetaan rivi kerrallaan, yleensä ylhäältä alas. ST:n BrightSense-sarjan CMOS-anturit käyttävät edistynyttä takapuolelta valaistua pikselitekniikkaa, joka on valmistettu ST:n omassa tehtaassa Ranskassa ja takaavat korkean tarkkuuden esimerkiksi viivakoodien lukemiseen ja tallentamiseen.

Anturien korkea herkkyys parantaa suorituskykyä heikossa valaistuksessa ja mahdollistaa nopean kuvankaappauksen. Tämä lyhentää vasteaikaa, joten esimerkiksi mobiilirobotit osaavat kiertää esteitä entistä ketterämmin ja kasvojentunnistus onnistuu nopeammin.

Antureiden edistyksellinen 3D-rakenne mahdollistaa erittäin pienen sirukoon, joten anturit voidaan helposti integroida kaikkialla, missä tilaa on rajoitetusti. Moduulit on varustettu MIPI-CSI-2-liitännällä, mikä tekee niistä ihanteellisia sulautetuille näkö- ja reuna-AI-laitteille.

Aiemmin ST on tarjonnut BrightSense-sarjaa vain rajatulla asiakasjoukolle. Antureita on silti toimitettu markkinoille yli miljardi kappaletta. Nyt tämä tekniikka tulee laajempaan jakeluun, joten kehittäjät kaikkialla tuoda korkean suorituskyvyn konenäköä sovelluksiin, joissa on tiukat koko- ja tehonkulutusajoitukset ja haastavat käyttöolosuhteet. Näitä ovat tehdasautomaatio, skannaus, koti- ja teollisuusrobotit, VR/AR-laitteet, liikenteenvalvonta ja lääketieteelliset laitteet.

BrightSense-anturiperhe suljinperhe sisältää tällä hetkellä yksiväriset VD55G0-, VD55G1- ja VD56G3-anturit, joiden resoluutio on 0,38 - 1,5 megapikseliä. Lisäksi sarjassa on värillinen VD66GY-anturi, jonka tarkkuus on 1,5 megapikseliä. Lisätietoja täältä.