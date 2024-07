Sähkötekniikan myynti piristymässä

Vuoden ensimmäisen puoliskon sähköteknisen tukkumyynnin arvo oli 584 miljoonaa euroa, mikä on 11,4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2023 vastaavalla jaksolla, kertoo Sähköteknisen Kaupan Liiton (STK ry) tuore tilasto. Toisella neljänneksellä myynti näytti jo piristymisen merkkejä.

STK:n toimitusjohtaja Sallamaari Muhosen mukaan näkyvissä on käänne parempaan, sillä vuoden toisen kvartaalin luvut olivat enää 3,6 prosenttia miinuksella. - On muistettava myös, että vertailukohta eli vuoden 2023 koko alkupuolisko oli vielä alan ennätyksellisen myynnin aikaa, Muhonen.

- Sähköalalla markkinalasku on jatkunut, mutta lasku on viime kvartaalilla loiventunut. Tulevina kuukausina tilanne jatkunee haastavana, kunnes maailmantalous lähtee jälleen nousuun. Sähköala on edelleen isossa roolissa kestävän kehityksen mahdollistajana, sanoo STK:n hallituksen puheenjohtaja Mika Höijer, joka on myös Sonepar Suomen toimitusjohtaja.