AMD panostaa avoimiin suuriin kielimalleihin

Prosessorijätti AMD ostaa suomalaisen tekoäly-yritys Silo AI:n 665 miljoonalla dollarilla eli noin 614 miljoonalla eurolla. Amerikkalaistietojen mukaan Silo AI:n kehittäjät jatkavat avoimien suurten kielimallien kehitystä.

AMD kertoo tästä Financial Times -lehden artikkelissa. Kysymys suljettujen ja avoimien mallien eroista on muuten jäänyt suurelta osin vaille huomiota yrityskaupan raportoinnissa. Amerikkalaisarvioissa pohditaan lähinnä sitä, miten AMD yrittää kaupan avulla haastaa Nvidiaa tekoälyä hyödyntävissä grafiikkakorteissa.

Suomalaisvinkkelistä kauppa on erittäin mielenkiintoinen, muutenkin kuin kauppahinnan takia. Silo AI ja tarkemmin sen generatiivisen tekoälyn SiloGen-yksikkö on yhdessä akateemisten tutkijoiden kanssa kehittänyt Poro- ja Viking-mallit. Poro 34B on näistä osaavampi, sillä se koostuu 34,2 miljardistra parametristä. Testeissä Poro on osoittautunut etevimmäksi avoimeksi LLM-malliksi.

Poro on avoin eli lisensoitavissa Apache 2.0 -lisenssin alla. Sitä voi siis käyttää sekä akateemisiin että kaupallisiin tarkoituksiin. Koulutukseen on käytetty datasettiä, joka koostuu biljoonasta tokenista. Token voi viitata sanaan, merkkiin ja joissakin tapauksessa kokonaisiin lauseisiin tai fraaseihin.

Poro on myöhemmin julkistetun Viking 34B:n tavoin koulutettu LUMI-supertietokoneella Kajaanissa. Tarkalleen ottaen käytössä oli 512 AMD:n MI250X-grafiikkaprosessoria.

Silo AI:llä on yli 300 työntekijää koneoppimisryhmässään. Financial Timesissa AMD kertoo, että nämä jatkavat avoimien kielimallien kehittämistä. He sijoittuvat jatkossa AMD:n Artificial Intelligence -ryhmään. Silo AI -porukkaa johtaa jatkossakin toimitusjohtaja Peter Sarlin.

AMD:n AI-yksikkö osti viime vuonna Mipsology- ja Nod.ai-nimiset tekoäly-yritykset