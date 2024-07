OnePlus Nord 4 - metallin paluu 5G-puhelimiin

OnePlus julkisti tänään yhden vuoden tärkeimmistä uusista laitteistaan. Nord-sarja on yhtiön tärkeä myynnin työhevonen ja Nord 4 tuo uusia tuulia puhelimien suunnitteluun. Tärkein niistä on kokonaan alumiininen runko, jonka myötä kokonainen metallirunko tulee vihdoin 5G-puhelimiin.

Toistakymmentä vuotta sitten metalli oli suosittu runkomateriaali älypuhelimissa. Sen on sittemmin korvannut muovi ja kalliimmissa malleissa lasi. 5G-aikakaudella tähän on ollut hyvä syy: antennien määrän lisääntyminen. Kun laitteessa on toistakymmentä antennia, eikä signaali läpäise metallia niin hyvin, puhelimen RF-suorituskyky heikkenee.

Siinä missä OnePlus 3T:ssä oli neljä antennia, on esimerkiksi viimeisimmässä lippulaivamallissa eli 12-mallia kolmetoista antennia. Myös Nord 4 on antennisuunnittelun osalta yhtä vaativa projekti, ja silti OnePlus toteutti sen rungon yhtenä 7,99 millimetrin paksuisena alumiinirakenteena.

Yhtiön mukaan tämä on ollut mahdollista, koska uudet antennit ovat jopa puolta aiempaa pienempiä. Tämän takia runkoon ei ole tarvinnut tehdä muovisia aukkoja, kuten muissa 5G-puhelimissa. Tulos on hieno. Metalli näyttää ja tuntuu laadukkaalta ja jämäkältä kädessä. Hieman liukas laite on kädessä, mutta yleensä pinta vuorataan suojakuorella.

Uusimpiin älypuhelimiin tuodaan nyt vauhdilla tekoälyä. Nord 4:ssa OnePlus jatkaa omaa strategiaansa, jossa tekoäly tuodaan laitteisiin kolmessa vaiheessa. 1-vaiheessa kyse on enemmän pinnan alla osana komponentteja, kuten Trinity-moottoria. Toisessa vaiheessa tekoäly parantaa tuottavuutta ja kolmannessa se tulee keskeiseksi osaksi kuvaamista.

Nord 4 lähtee liikkeelle 1-vaiheesta. Myöhemmin tänä vuonna luvassa on tuottavuutta parantavat AI Speak- ja AI Summary -työkalut, jotka tulevat ohjelmistopäivitysten kautta. Tekoälyn osalta OnePlus on monia muita konservatiivisempi, mikä ei nykyisen hypen keskellä välttämättä ole huono ratkaisu. Samalla emo-OPPO voi olla aggressiivisempi tekoälyn suhteen.

Raudaltaan Nord 4 jatkaa sarjan perinteitä: lähes lippulaivatasoa edullisempaan hintaan. pääkamerassa on 50 megapikselin Sony LYT-600 -kenno optisella kuvanvakaimella. Prosessori on päivitetty Snapdragon 7 Plus Gen 3 -piiri, jossa on perus-7-versioon verrattuna 65 prosenttia nopeampi CPU ja 130 prosenttia nopeampi GPU. RAM-muisti on LPDDR5X-tyyppiä ja sitä on 16 gigatavua. Tämä näkyy erittäin sulavana toimintana. Tallennustilaa on 512 gigatavua.

Akku on Nord-sarjalaisten tähän asti suurin. 5500 milliampeeritunnin akku tulee 100 watin SUPERVOOC-pikalatausta ja laturi tulee myös mukana. Se lataa puhelimen nollasta täyteen vain 28 minuutissa. Akku kestää 1600 lataussykliä eli yli neljän vuoden päivittäiset lataukset niin, että kapasiteetista on vielä käytössä 80 prosenttia.

16 + 512 gigatavun muistilla Nord 4 maksaa 599 euroa. 12 + 256 gigatavun version saa satasen halvemmalla.