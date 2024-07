Digitaalinen auton avain tulee nyt kaikille

Auton ovi on mahdollista avata älypuhelimella, kunhan sen ohjelmisto ja laitteet tukevat CCC:n eli Car Connectivity Consortiumin standardia. Tähän asti digiavain on toiminut vain UWB-radiolla, nyt NXP on ensimmäisenä saanut CCC:n sertifioinnin NFC-pohjaiselle ratkaisulleen.

UWB ja NFC tietenkin eroavat toisistaan monella tapaa. UWB:n kantama on jopa 10 metriä, kun NFC-radion pitää olla hyvin lähellä laitetta, noin 10 sentin päässä. NXP:n sertifioidulla NFC-ratkaisulla on kuitenkin iso merkitys, sillä se tuo autojen digiavaimen isojen massojen käyttöön. NFC löytyy kaikista älypuhelimista, kun UWB on edelleen vasta tulollaan ja sellaisen saa nyt vasta kaikkein kalliimmissa premium-puhelimissa.

NXP Semiconductors kertoo, että sen yksisiruinen NFC-piiri ja siihen sulautettu turvaelementtiratkaisu SN220 on sertifioitu CCC:n Digital Key -sertifiointiohjelmassa, joka käynnistettiin joulukuussa 2023. Kyse on ensimmäisestä sertifioinnin saaneesta NFC-piiristä.

Digiavaimissa käytetään lisäksi usein Bluetoothia eli BLE-tekniikkaa laitteiden parittamiseen. NXP:tä tuli samalla ensimmäinen siruvalmistaja, jonka valikoimassa on sekä UWB-, NFC- että BLE-piiriratkaisut.

Digitaaliset auton avaimet eivät ainoastaan päästä kuljettajia ajoneuvoihinsa. Niiden avulla kuljettajat voivat hallita pääsyä autoonsa perheenjäsenistä kuljettajiin. Tämän ominaisuuden suosion kasvaessa yhteentoimivuus, turvallisuus ja turvallisuus ovat tärkeitä osia. CCC, jonka yli 200 jäseneen kuuluu johtavia autovalmistajia, älylaitteiden valmistajia ja teknologiayrityksiä, otti äskettäin käyttöön CCC Digital Key -spesifikaatioiden mukaisen sertifiointiohjelman. Tämä määrittelee digitaaliset auton avaimet varmistamaan saumattoman yhteentoimivuuden ja turvallisuuden autojen, matkapuhelimien ja muiden turvallisten handsfree-laitteiden ekosysteemissä.