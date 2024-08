Ainutlaatuiset tunnisteet YubiKeyn luomat OTP-tunnisteet ovat aina ainutlaatuisia. Jokainen OTP on 44-merkkinen merkkijono, joka sisältää tietoja, kuten laitteen julkisen tunnuksen, laskurin, aikaleiman ja satunnaisarvon. Tämä varmistaa, että jokainen OTP on erillinen ja sitä voidaan käyttää vain kerran, mikä parantaa turvallisuutta estämällä uusintahyökkäykset. YubiKeyn luomat OTP-tunnisteet käyttävät AES-128-salausta, mikä tarkoittaa, että salainen avain (jaettu YubiKeyn ja todennuspalvelimen välillä) on 128 bittiä pitkä. Tämä pituus löytää tasapainon turvallisuuden ja suorituskyvyn välillä. OTP:tä itsessään ei rajoita salaisen avaimen pituus, vaan se on rakennettu sisältämään lisätietoja ainutlaatuisuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi. YubiKeyn menettäminen on yleinen huolenaihe käyttäjille, jotka luottavat laitteistopohjaiseen todentamiseen, mutta tämä voidaan hallita tehokkaasti ottamalla käyttöön vara-avain. Prosessi sisältää sekä ensisijaisen että vara-avaimen rekisteröinnin asianmukaisiin tileihin tai palveluihin alkuasennuksen aikana. Tämä varmistaa, että jos ensisijainen avain katoaa, vara-avainta voidaan käyttää välittömästi ilman käyttöhäiriöitä.