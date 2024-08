Vakoileeko valvontakamerasi sinua?

Tietoturvayritys Check Point tutkimusosasto varoittaa Suomessakin suositun Ubiquiti G4 Instant -kameran haavoittuvuuksista. Markkinoilla on kaikkiaan yli 20 000 Ubiquiti-kameraa ja -reititintä, jotka ovat alttiina verkkohyökkäyksille ja tietosuojariskeille.

Ubiquiti G4 Instant -kamera on pienikokoinen, laajakulmainen WiFi-kamera, jossa on kaksisuuntainen ääniyhteys. Kamera toimii yhdessä sen sovelluksen käyttöä tukevan Cloud Key+ -laitteen kanssa. Nämä laitteet paljastavat IP-osoitteita, laitealustojen nimiä ja ohjelmistoversioita – kaikki tietoja, joita voidaan käyttää teknisiin ja sosiaalisen manipuloinnin hyökkäyksiin.

Check Pointin mukaan erityisen huolestuttavaa on se, että tämä haavoittuvuus havaittiin jo viisi vuotta sitten. Tapaus osoittaa, miten vaikeaa IoT-laitteiden tietoturvan hallinta on ja miten vaikeaa laitteita on pitää suojattuna.

Check Pointin tutkijoiden mukaan kameran verkkoliitännässä oli kaksi mukautettua etuoikeutettua prosessia: portit 10001 ja 7004, jotka molemmat käyttivät UDP-protokollaa. Porttien kautta kamerat paljastivat niiden alustan nimet, ohjelmistoversion, määritetyt IP-osoitteet ja paljon muuta.

Check Point kertoo, että jo vuonna 2019 Jim Troutman twiittasi palvelunestohyökkäyksistä (DoS), jotka suoritettiin Ubiquiti-laitteisiin käyttämällä hyväksi 10001/UDP-palvelua. Ubiquiti sai tietoonsa haavoittuvuudesta ja sanoi, että ongelma oli korjattu ja heidän laitteissaan oli uusin laiteohjelmisto.

Kuitenkin nyt, viisi vuotta myöhemmin yli 20 000 laitetta on edelleen haavoittuvainen tälle ongelmalle. Tämä on avainesimerkki siitä, kuinka vaikeaa on täysin lieventää haavoittuvuutta, ei vain työasemien tai palvelimien, vaan myös IoT-laitteiden välillä. Tämän tutkinnan aikana paljastetut tiedot voivat olla hyödyllisiä sekä teknisten että sosiaalisten hyökkäysten tekemisessä.

