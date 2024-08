Nokia ilmoitti tänään laajentavansa kiinteän verkon tutkimus- ja tuotekehitysyksikköä Chennaissa Tamil Nadussa. Tamil Nadun hallituksen tuella uudesta T&K-laboratoriosta tulee yksi Nokian suurimmista tutkimuskeskuksista.

Generatiivisen tekoälyn nopea nousu, erityisesti OpenAI:n ChatGPT:n lanseerauksen jälkeen lähes kaksi vuotta sitten, on herättänyt kysymyksen myös suurten kielimallien energiantarpeesta. Huoli ei ole turha, sillä ChatGPT-promptin aiheuttama prosessi kuluttaa paljon enemmän energiaa kuin vanha perinteinen Google-haku.

Englantilainen Eatron on tiettävästi ensimmäisenä integroinut tekoälyprosessorin tehonhallintapiirille. Yhtiön mukaan tekoälyllä piristetty akunhallintajärjestelmä kasvattaa akun kapasiteettia 10 prosenttia ja ennen kaikkea pidentää sen käyttöikää jopa neljänneksellä.

TrendForcen uusi raportti luotaa galliumnitridi-pohjaisten tehopiirien markkinoita. "Global GaN Power Device Market Analysis Report" -raportin mukaan GaN-piirien markkinat kasvavat seuraavien vuosien aikana hurjaa 49 prosentin vauhtia.

Eilen maailmalla alkoi levitä huhuja, joiden mukaan Nokia pohtisi matkapuhelinverkot-liiketoimintansa myyntiä. Jopa Samsung tiedettiin mahdolliseksi ostajaksi. Tänään Nokia kumoaa tällaiset huhut perättöminä.

Konkurssiin ajautuneen belgialaisen GaN- eli galliumnitridipiirien sopimusvalmistaja Belganin tarjouskilpailu loppui viime viikolla. Halukkaita ostajia oli kaikkiaan viisi, joista yksi on suomalais-ruotsalainen 7 Semiconductors.

Yhä useammin piirien tietoturva perustuu PUF-ominaisuuteen, joka yleisellä tasolla tarkoittaa valmistuksessa syntyvää fyysisesti kloonaamatonta toimintoa. Jos PUF-ominaisuus on uniikki, sitä on hyvin vaikea kopioda tai väärinkäyttää. Mutta sitä on myös erittäin vaikea testata.

Nvidian uudesta Blackwell-prosessorista on puhuttu paljon, mutta eniten huomiota on saanut sen myöhästyminen. Nyt yritys on kuitenkin esitellyt suorittimen ensimmäisiä testituloksia ja ne ovat erittäin lupaavia.

Japanilaiset tutkijat Yokohaman kansallisesta yliopistosta ovat löytäneet lupaavan vaihtoehdon nikkeli- ja kobolttipohjaisille akuille sähköajoneuvoissa. Ratkaisussa käytetään mangaania anodissa, jolla päästään merkittävästi nykyakkuja suurempiin energiatiheyksiin. Mutta miksi juuri magnaani?

Taipuvilla näytöillä varustettuja puhelimia tullaan tänä vuonna myymään 25 miljoonaa kappaletta. Määrä on vain pari prosenttia koko älypuhelinmarkkinasta, mutta tuotekehitys on taipuisissa kaikkein kiivainta. Nyt markkinoille ovat tulossa kolminäyttöiset mallit.

Tekoälybuumin suurin hyötyjä on Nvidia, joka on GPU-piireillään kasvanut selvästi suurimmaksi puolijohdetaloksi. Eilen yhtiö kertoi uudesta ennätysliikevaihdosta ja huimista voitoista. Tämäkään ei markkinoille riittänyt, sillä osakekurssi kääntyi selvään laskuun.

Ultralaajakaistainen UWB-tekniikka yleistyy monessa lyhyen kantaman sovelluksissa nyt vauhdilla. Mouser avittaa kehittäjiä tuomalla tarjolle Muratan uuden UWB-moduulin. Se tuo samalla BLE-yhteydet kehitettävään laitteeseen.

Teollisten IoT-ratkaisuja kehittävä taiwanilainen Advantech on tuonut markkinoille ICR-1600-sarjan teolliset 4G-reitittimet. Laitteet tukevat monenlaisia teollisia M2M- ja IoT-sovelluksia, kuten olosuhdeseurantaa, myyntiautomaatteja ja videovalvontaa. Reitittimien avulla voidaan suoraan liittää Ethernet- ja sarjaväyläliitäntäisiä laitteita LTE-verkkoon.

Tutkimuslaitos IDC ennustaa, että tänä vuonna myydään 5,8 prosenttia enemmän älypuhelimia kuin viime vuonna. Ennustettu on nostettu ylöspäin, koska Android-laitteiden menekin uskotaan kasvavan Kiinassa. Myös uudet GenAI-puhelimet kiinnostavat ostajia.

Alati kehittyvä IoT on tulossa uuteen vaiheeseen, jossa OEM-toimittajat ja valmistajat hakevat kasvavaa liiketoimintaa tarjoamiinsa tuotteisiin liittyvästä palvelutuotannosta. Tässä kehityksessä voidaan hyödyntää myös tekoälyä, jos ratkaisu vain sallii sen, kuten SECOn Clea.

Hongkongilainen DeepComputing on esitellyt kehitysalustan, joka yhdistää tämän hetken kuumimman prosessorialustan tablettiin. DC-ROM Pad II on edullinen RISC-V-pohjainen laite, johon tulee Ubuntu-käyttöjärjestelmän versio 24.04 valmiiksi asennettuna.

Omnivision on esitellyt uuden älypuhelimien kennon, jonka resoluutio on 50 megapikseliä. OM50M40-kennoa voidaan käyttää kaikissa puhelimen kameroissa: etukamerassa, pääkamerassa, ultralaajakamerassa ja telekamerassa.

Vuoteen 2030 mennessä Euroopan suunniteltu akkutuotannon kapasiteetti nousee 1144-1800 gigawattituntiin, mikä ylittää selvästi sähköautojen ennustetun 317–696 gigawattitunnin akkukysynnän. Tuoreen tutkimuksen mukaan kapasiteetin käyttäminen kevyisiin sähköajoneuvoihin voisi leikata liikenteen CO2-päästöjä jopa 30 megatonnilla vuoteen 2030 mennessä.

Nokia ilmoitti tänään allekirjoittaneensa kattavan 5G-sopimuksen Claro Argentinan kanssa 5G-infrastruktuurin käyttöönotosta koko maassa. Nokialla on Claron kanssa pitkä yhteinen historia aina 2G-verkoista saakka.

Puolikohdetalot eivät ole viime aikoina listautuneet pörssiin kovin tiheään tahtiin, mutta nyt sellainen tapaus nähdään. Toshibasta kuusi vuotta sitten irrotettu Kioxia aikoo lokakuussa listautua Tokion pörssiin.