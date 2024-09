Nopeampi CAN tulee nyt autoihin

CAN-väylä eli Controller Are Network on edelleen hyvin suosittu ohjainväylä erityisesti autoissa. Nyt väylän uusin versio eli CAN XL on tulossa markkinoille. Vector on esitellyt uuden liitäntämoduulin, joka tukee kaikkia kolmea CAN-väyläversiota, myös jopa 20 megabittiin datanopeudessa yltävää CAN XL:ää.

Ensimmäinen CAN-väylän versio esiteltiin jo 1986. Sen maksiminopeus oli yksi megabitti sekunnissa ja datakuorman koko 8 tavua. CAN FD kasvatti nopeuden 8 megabittiin ja kuorman 64 tavuun. Uusi CAN XL kasvattaa maksiminopeuden 10 megabittiin, mutta datakuorman koko kasvaa maksimissaan 2048 tavuun eli kapasiteetti kasvaa merkittävästi.

Yksi CAN XL:n tärkeimmistä eduista on sen taaksepäin yhteensopivuus toisen sukupolven CAN FD:n kanssa. Tämä tarkoittaa, että laitevalmistaja voi integroida CAN XL:n IP:nä olemassa oleviin CAN FD -sovelluksiin ilman suuria korjauksia. Käytännössä suunnittelussa täytyy korvata fyysinen eli PHY-osa uudella.

Suurempi datakuorma (payload) tarkoittaa käytännössä, että väylää pitkin voidaan siirtää suurempiresoluutioista anturidataa. Lisäksi mukaan tulee salaus ja digitaalinen allekirjoitus, joten väylässä voidaan siirtää myös dataa sovelluksista, joissa käytetään sensitiivisempää dataa.

Vectorin uutuusmoduuli on mallimerkinnältään VN1641. Se tukee CAN XL:ää jopa 20 megabitin tiedonsiirtonopeudella SIC XL -lähetinvastaanottimien kanssa. Virhesignalointi käytössä ja virhesignalointi pois käytöstä -tiloja tuetaan myös. Laitteistopohjaisen flash-protokollan tuen käyttöönotto varmistaa nopean päivityksen CAN:lle ja CAN FD:lle.

Vaihdettavien oheislaitteiden ansiosta VN1641 mukautuu lähes kaikkiin CAN-sovelluksiin, mikä varmistaa tulevaisuuden yhteensopivuuden ja joustavuuden. Integroitu IO-toiminto mahdollistaa signaalien synkronisen hankinnan CAN/LIN-sanomien ja kytkinkuormien kanssa jopa 500 mA digitaalilähdön kautta.

