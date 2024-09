Akku kannattaa ladata nopeasti tehtaalla - pidentää käyttöikää merkittävästi

Tutkijat Stanfordin yliopiston akkutekniikan SLAC-tutkimuskeskuksessa ovat tehneet yllättävän löydön, joka voi mullistaa litiumioniakkujen valmistuksen. Uuden tutkimuksen mukaan akkujen nopea lataaminen suurilla virroilla juuri ennen niiden tehtaalta lähtöä voi nopeuttaa latausprosessia merkittävästi ja samalla pidentää niiden käyttöikää jopa puolella.

Joule-lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan akkujen lataus onnistuu tehtalla 30 kertaa nopeammin. Litiumioniakun ensimmäinen lataus on kriittinen sen tulevalle suorituskyvylle ja eliniälle. Tutkijat havaitsivat, että ensimmäinen lataus suurilla virroilla voi merkittävästi parantaa akun kykyä kestää useita lataus- ja purkaussyklejä.

Perinteisesti valmistajat ovat suosineet alhaisia virtoja, mutta uusi lähestymistapa lyhentää latausaikaa 10 tunnista vain 20 minuuttiin ja samalla vähentää litiumin hävikkiä ensimmäisen latauksen aikana.

Tutkimusta johti professori Will Chueh SLAC/Stanfordista yhteistyössä Toyota Research Instituten, Massachusetts Institute of Technologyn ja Washingtonin yliopiston tutkijoiden kanssa. Löytö on osa laajempaa pyrkimystä parantaa energiateknologioita ja tehdä niistä kustannustehokkaampia.

Tämä innovaatio voi merkittävästi vaikuttaa akkuteollisuuteen, erityisesti sähköajoneuvojen ja sähköverkon litiumioniakkujen valmistuksessa, ja avata ovia uusille akkukemioille ja valmistusprosesseille tulevaisuudessa.