Ensimmäinen aidosti yhden sirun UWB-tutka

NXP Semiconductors on esitellyt Trimension SR250 -tutkapiirin, joka mullistaa lyhyen kantaman turvallisen tunnistuksen ja sijaintitiedon laskennan. Ensimmäisenä UWB-siruna maailmassa SR250-piiri yhdistää UWB-tutkan ja USB-datan prosessoinnin samalle sirulle.

Tämä mahdollistaa sen, että laite pystyy itsenäisesti havaitsemaan läsnäolon, liikkeen tai sijainnin ilman jatkuvaa yhteyttä ulkoiseen prosessoriin. Se voi havaita ihmisen liikkeitä, eleitä tai jopa pieniä muutoksia, kuten hengityksen. Piiri lupaa viedä IoT-laitteiden tarkkuuden ja energiatehokkuuden uudelle tasolle.

Kun tutkasignaalien käsittely tapahtuu suoraan sirulla, koko järjestelmän energian kulutus pienenee. Isäntäprosessori voi pysyä virransäästötilassa, kunnes sitä tarvitaan järjestelmän toimintoihin.

SR250-siru tukee turvallista paikannusta, saapumiskulman (AoA) ja lentoaika (ToF) -laskelmia, ja sen tarkkuus on ±5 cm. Tämä takaa sekä korkean tarkkuuden että tietoturvan, mikä on tärkeää esimerkiksi turvallisessa kotioven aukaisemisessa, ihmisten tai esineiden seuraamisessa sekä turvallisuusjärjestelmissä, joissa tarkka sijaintitieto on olennaista.

Piiri mahdollistaa lukuisia sovelluksia sekä kuluttaja- että teollisuuskäytössä. Kodeissa se voi ohjata älykotitoimintoja, kuten valaistuksen tai television automaattista kytkemistä päälle läsnäolon perusteella, tai mahdollistaa ei-häiritsevän vanhusten valvonnan. Teollisuusympäristöissä se tarjoaa ratkaisuja pääsynvalvontaan, törmäysten ehkäisyyn, työntekijöiden ja omaisuuden seurantaan sekä vaara-alueiden tunnistamiseen.

