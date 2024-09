Nokia torjuu palvelunestohyökkäykset sekunneissa

DDoS eli palvelunestohyökkäys on kyberisku, jossa käytetään suurta määrää laitteita lähettämään valtava määrä pyyntöjä verkkopalvelulla. Nokia on nyt esitellyt tekniikan, jolla näitä hyökkäyksiä voidaan torjua keskitetysti verkossa muutamassa sekunnissa.

Nokia Deepfield Defender on verkkoturvallisuusratkaisu, joka on suunniteltu suojaamaan palveluntarjoajien ja yritysten verkkoja erilaisilta kyberuhkilta, erityisesti hajautetuilta palvelunestohyökkäyksiltä (DDoS). Sen päätavoitteena on tarjota reaaliaikainen analyysi ja suojaus verkkoliikenteelle.

Deepfield Defender käyttää tekoälyä ja koneoppimista analysoidakseen ja tunnistaakseen uhkia suurista tietomääristä. Se pystyy havaitsemaan ja reagoimaan epätavalliseen verkkoliikenteeseen sekä lieventämään hyökkäyksiä ennen kuin ne ehtivät vaikuttaa palvelujen toimivuuteen.

Nyt Nokia kertoo, että tämä ratkaisu on otettu käyttöön verkkoyhteyksiä reitittivän hollantilaisen NL-ixin verkossa. Tämä tekee siitä suurimman DDoS:n estoratkaisun Internet Exchange Point (IXP) -ympäristöön, joka on otettu käyttöön kaikkialla Euroopassa.

NL-ix-verkossa käytetty Nokia Deepfield Defender havaitsee DDoS-hökkäyksen analysoimalla tekoälypohjaisesti verkon liikenteen big dataa. Ratkaisu ohjaa suoraan Nokia FP5 -pohjaisia reitittimiä, joita NL-ix käyttää koko verkossaan. Nokian ratkaisu havaitsee kaiken tyyppiset DDoS:t nopeasti ja tarkasti ja ohjaa ketterää, verkkopohjaista hyökkäyksen lieventämistä olemassa oleville Nokian reitittimille niin, että se vaikuttaa asiakasliikenteeseen vain vähän tai ei ollenkaan.

Deepfield Defender analysoi valtavia määriä verkon liikennedataa löytääkseen poikkeavuuksia, jotka voivat viitata hyökkäyksiin tai muihin kyberuhkiin. Näihin poikkeamiin ratkaisu reagoi käytännössä reaaliaikaisesti. Tämän ansiosta DDoS-hyökkäys ei ehdi aiheuttaa haittaa verkkopalveluun.