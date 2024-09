Vähävirtainen radio ohjaamaan älylamppua

Qorvo on jo vanha RF-yritys, vaikka se nimenä onkin suht tuore. Triquintin ja RF Microdevicesin perillinen on nyt esitellyt uuden moniradiosirun, joka on suunnattu älykodin Matter-ohjattaviin laitteisiin. Se erottaa erityisesti pienellä tehonkulutuksellaan.

Matter on nyt pari vuotta vanha protokolla, jonka yleistymistä ajaa suurten elektroniikkayritysten perustama CSA-organisaatio (Connectivity Standards Aliance). Käytännössä kyse on IP-pohjaisesta ohjausprotokollasta, jolla voidaan yhdistää eri radioteitä käyttävät IoT-laitteet toisiinsa.

Qorvon uusin Matter-piiri on QPG6200. Sen radio-osa tukee niin ZigBeetä, Threadia kuin Bluetoothin vähävirtaista BLE-versiota. Piiri voidaan yksinkertaisella AT-komennolla määrittää tukemaan haluttua RF-linkkiä. Sen päällä voidaan sitten ohjata Matter-yhteensopivia laitteita.

Qorvolla sovellussuunnittelusta vastaavan Tim Allemeerschin mukaan Matter alkaa selvästi lyödä itseään läpi IoT-älylaitteiden protokollana. - IPhone 15 Pro tuki jo natiivisti Matteria ja viime viikolla Ikea ilmoitti, että sen Dirigera-laitekeskitin alkaa ymmärtää Matter-yhteensopivia laitteita. Ja kun Ikea alkaa tekniikkaa tukea, voidaan puhua jo lähes valtavirrasta.

Monikanavaominaisuus mahdollistaa toiminnan jopa kolmella IEEE 802.15.4 -standardilla eri kanavilla. Näin esimerkiksi Zigbeetä ja Matteria voidaan ajaa erillisillä kanavilla, jolloin kummankaan suorituskyky ei häiriinny. Multiradio-ominaisuus mahdollistaa saapuvien pakettien jatkuvan skannauksen BLE- ja IEEE 802.15.4 -protokollien kautta.

Tim Allemeerschin mukaan piiri on valmis ratkaisu ja edellyttää vain liittämistä antenniin. Radio tarvitaan toki sekä hubiin että varsinaisiin IoT-laitteisiin kuten älylamppuihin. Mutta tavoitteena on, että seuraavan sukupolven älykodin kaikkia laitteita voidaan ohjata älypuhelimella riippumatta siitä, millä radioyhteydellä ne on kodin verkkoon liitetty.

Matter-protokollan kehittymiseen QPG6200-piiri on valmis, sillä se voidaan OTA-päivittää radiolinkin yli. Lisätietoja täällä.

https://www.qorvo.com/products/p/QPG6200L