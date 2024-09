Tekoäly tuli kovien olosuhteiden kenttätablettiin

Tekoälyllä viritettyjä tietokoneita myydään nyt kuluttajille, mutta nyt tekniikkaa tuodaan myös ammattikäyttöön kentälle. Panasonic on esitellyt ensimmäisen Toughbook-sarjan tabletin, jossa on tekoälyä tukeva Intel-suoritin.

Toughbook G2mk3 -tabletissa on Intel AI Boost -neuraalisuoritin (NPU), joka lisää liikkuvien työntekijöiden tehokkuutta ja tarkkuutta huomattavasti eri aloilla. Ilman verkkoyhteyksiä toimivat tekoälyominaisuudet auttavat liikkuvia työntekijöitä analysoimaan vikoja, kokoamaan tietoja ja tekemään hallinnollisia tehtäviä nopeammin.

Tällä viikolla Stuttgartissa järjestetyillä INTERGEO 2024 -messuilla – johtavassa maailmanlaajuisessa paikkatieto- ja maanhallintatapahtumassa – lanseerattu G2mk3 venyttää rajoja sen suhteen, mikä on mahdollista vahvennetulla mobiililaitteella, joka on tarkoitettu kaikkiin ympäristöihin ja käyttökohteisiin.

10,1 tuuman Toughbook G2mk3 on ensimmäinen vahvennettu Windows 11 Pro -tabletti, jossa on AI-reunalaskentaominaisuudet. Prosessori on Intel Core Ultra 5 135U ja siinä oma tekoälypiirisarja, jonka avulla tietoja voidaan kerätä, tallentaa ja analysoida tekoälyä hyödyntäen, vaikka käytettävissä ei olisi yhteyttä pilvipalveluun.

Tämä on erityisen hyödyllistä yleishyödyllisten laitosten työntekijöille erityisesti, mikäli heidän tehtävänään on tarkastaa syrjäisissä paikoissa sijaitsevia laitteita, jolloin heillä ei aina ole käytettävissään matkapuhelinverkkoa tai muuta langatonta yhteyttä. Tekoäly voi tehostaa työskentelyä, parantaa tuottavuutta ja vähentää inhimillisiä virheitä tarkastusten yhteydessä tehtävässä tiedonkeruussa.

Toughbook G2mk3 -kannettavassa on myös päivitetty 16 Gt:n DDR5x RAM -muisti (laajennettavissa, enimmillään 32 Gt) . Tämä tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn ja käsittelynopeudet, joiden ansiosta hyperliikkuvat työntekijät voivat hyödyntää tekoälyä tukevia sovelluksia saumattomasti ja nopeasti.

G2mk3:n 13 megapikselin takakamera on parempi kuin useimmissa muissa saatavilla olevissa vahvennetuissa tableteissa, ja sen laatu on verrattavissa nykyaikaisiin kuluttajalaitteisiin. Entistä parempi kenno tuottaa paremman kuvanlaadun heikossa valossa ja olosuhteissa, joissa on useita valonlähteitä, mikä sopii ihanteellisesti tarkkojen kuvien ottamiseen kohteissa, joissa valaistuksen puutteet aiheuttaisivat muuten ongelmia.

Yhdessä AI-reunalaskennan kanssa 13 megapikselin kamera antaa kenttähenkilöstölle mahdollisuuden hyödyntää konenäkötekniikkaa. Esimerkiksi sähköalan kenttätyössä, jossa kenttähenkilöstö pääsee G2mk3:n avulla tarkastelemaan kytkentäkaavioita ja piirustuksia, käyttäjät voivat konenäköä hyödyntämällä nähdä oikeat kytkennät tarkasti, mikä lisää tuottavuutta ja tehokkuutta.

