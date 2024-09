Ruotsissa kehitettiin maailman ensimmäinen painettu RISC-V-prosessori

Maailman ensimmäinen painettu Risc-V-piiri on ruotsalainen. Olof Kindgrenin Flex IC -suunnittelu on julkistettu arvostetussa Nature-tiedelehdessä.

Yksi Olof Kindgrenin saavutuksista on se, että hän on suunnitellut Servin (SERV), joka on maailman pienin RISC V -suoritin porteilla mitattuna. Ja kun brittiläinen Pragmatic halusi puristaa prosessorin painettuun elektroniikkaan – jossa portin koko on jättimäinen piiprosesseihin verrattuna – Serv oli luonnollinen valinta.

Prosessin Flex IC (FlexIC) viivan leveys on 0,6 µm. Se on kustannustehokas, ja sen läpimenoaika suunnittelusta valmiiseen piiriin on neljä viikkoa verrattuna useisiin kuukausiin piiprosesseihin.

Tieteellinen projekti toteutettiin yhteistyössä Pragmaticin, amerikkalaisen Harvardin yliopiston ja Olof Kindgrenin työnantajan Qamcomin kanssa. Yhdeksän kirjoittajista työskentelee Pragmaticissa ja neljä Harvardissa. Itse Serv-ytimen lisäksi Olof Kindgren on avustanut resurssitehokkaiden järjestelmien rakentamisessa.

Koko piiri on mikroprosessori nimeltä Flex-RV. Flex-RV:n pinta-ala on 17,5 mm² ja se koostuu 12 596 NAND-tyyppisestä IGZO-TFT-transistoreista. Piirin tehonkulutus on 6 milliwattia ja sisältää Servin lisäksi tekoälykiihdyttimen.

Hankkeen tavoitteena on tasoittaa tietä alle dollarin maksavien 32-bittisten mikroprosessorien aikakaudelle, jotka eivät perustu piihin.

Flex-RV:stä kertoi Elektroniktidningen.