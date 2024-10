IoT-laitteet suoraan pilveen valmiina palveluina

Automaatioteknologian ratkaisuja toimittava Advantech on lanseerannut uusia reunapalvelupaketteja esimerkiksi Azure IoT Edge- ja AWS IoT Greengrass -ratkaisuja varten. Palveluja tarjotaan EaaS-mallina (Edge-as-a-Service), jossa laitteisto, reunalaskentaohjelmisto ja niihin liittyvät pilvipalvelut integroidaan tehokkaan orkestroinnin varmistamiseksi

Reaaliaikainen data ja paikalliset säätömahdollisuudet ovat entistä tärkeämpiä teollisissa toimintaympäristöissä. Tämä on vauhdittanut myös reunalaskentaratkaisujen käyttöönottoa. Reunapalvelujen ja pilvipalvelujen on toimittava saumattomasti yhteen, jotta digitalisoinnista on aidosti hyötyä.

Advantechin reunapalvelupaketit on suunniteltu nimenomaan Advantechin laitteistoalustojen ja kolmansien osapuolten ohjelmistosovellusten tarpeisiin parantamaan mukautettavuutta ja käyttäjäkokemusta. Uudet paketit tarjoavat laitehallintaan, reunaälyyn pohjautuvaan valvontaan ja ohjelmistohallintaan liittyviä palveluja, jotka helpottavat saumattomasti skaalautuvaa digitalisointia. Ratkaisut voidaan ottaa nopeasti käyttöön ja integroida olemassa oleviin ratkaisuihin.

Monien muiden toimijoiden tavoin myös Advantech ymmärtää, mitä hyötyä reunalaskennasta voi olla. Advantech lanseeraakin nyt Azure IoT Edge- ja AWS IoT Greengrass -reunapalvelupaketit, jotka tukevat ja helpottavat IoT-reunalaskennan käyttöönottoa erilaisilla alustoilla tuoden samalla lisäarvoa. Pilvipohjaista älykkyyttä hyödyntävät paketit ovat integroitavissa reunalaskentaratkaisuihin saumattomasti. Ne auttavat skaalaamaan töitä, joissa hyödynnetään pilvipohjaisia ratkaisuja ja reunalaskentaa hybridimuodossa.

Advantech tarjoaa myös laajan valikoiman Azure IoT Edge- tai AWS IoT Greengrass -sertifioituja laitteistoja. Käyttäjät voivatkin luoda yksilöllisiä ratkaisuja valitsemalla laitteistot ja reunapalvelupaketit omien pilvipalvelujensa tai spesifikaatioidensa mukaisesti, mikä tukee asiakkaita IoT-sovellusten optimaalisessa kehittämisessä.

Advantech on kehittänyt myös avoimeen lähdekoodiin perustuvan pilvipohjaisen EdgeSync 360 ‑alustan. Tämä teollinen IoT-alusta mullistaa laite- ja datahallinnan teollisissa ympäristöissä. Samaan ohjelmistotuotteiden valikoimaan kuuluvat reunalaskentateknologian yhdistettävyyttä tukeva Edgelink, IPC-hallintaa tukeva DeviceOn ja SCADA/HMI-visualisointiin kehitetty WebAccess

Lisätietoja täällä.