Nokia: Kyberrikolliset hyökkäävät mobiiliverkkoihin yhä useammin

Kyberrikollisten hyökkäykset mobiiliverkkoihin ovat nousussa ja muuttuvat yhä monimutkaisemmiksi, varoittaa Nokia Threat Intelligence Report 2024. Mobiiliverkot, jotka ovat keskeisessä roolissa yhteiskunnan viestintäinfrastruktuurissa, ovat kasvavassa määrin erilaisten kyberhyökkäysten kohteina. Raportti nostaa esiin etenkin palvelunestohyökkäykset (DDoS) sekä tietomurrot, jotka voivat johtaa vakaviin palvelukatkoksiin ja kriittisten tietojen vaarantumiseen.

Yksi suurimmista huolenaiheista on palvelunestohyökkäysten määrän nopea kasvu. Raportin mukaan DDoS-liikenne kasvoi 166 prosenttia vuodesta 2023 vuoteen 2024, mikä heijastaa hyökkäysten laajamittaista yleistymistä. Erityisesti "carpet-bombing"-hyökkäykset, joissa kohteena on useita IP-osoitteita samanaikaisesti, ovat yleistyneet. Vuonna 2024 näitä hyökkäyksiä kohdistettiin useammin kuin koskaan aiemmin, ja joissakin tapauksissa kohteena oli jopa yli 16 000 IP-osoitetta yhdellä iskulla. Tämä tekee hyökkäyksistä entistä laajempia ja vaikeammin torjuttavia.

Nokian raportti korostaa, että tekoäly ja automaatio ovat tehneet hyökkäyksistä entistä kehittyneempiä. Hyökkääjät hyödyntävät yhä enemmän tekoälyä hyökkäysten suunnittelussa ja toteuttamisessa, mikä mahdollistaa suuremmat ja nopeammat iskut. Esimerkiksi tekoälyä käytetään hyökkäysten automatisoimiseen ja kohteiden nopeaan vaihtamiseen kesken hyökkäyksen, mikä tekee niiden torjumisesta haastavampaa. Tämä on asettanut mobiiliverkkojen suojaamisen entistä suuremman paineen alle.

Raportissa nostetaan esille myös kvanttitietokoneiden tuomat uhat, joiden odotetaan yleistyvän tulevina vuosina. Kvanttitietokoneiden mahdollistamat uudet laskentamenetelmät voivat vaarantaa nykyiset salausmenetelmät, mikä tarkoittaa, että mobiiliverkkojen turvamekanismit on päivitettävä kestämään näitä tulevaisuuden uhkia. Kvanttiturvalliset verkot ovat jo kehitteillä, ja niiden käyttöönottoa tullaan kiihdyttämään tulevina vuosina.

Erityisen huolestuttavaa on se, että monet hyökkäykset menevät kuukausiksi huomaamatta. Raportissa kuvataan tapausta, jossa eurooppalaiseen viestintäpalveluntarjoajaan kohdistunut hyökkäys vuonna 2022 havaittiin vasta kuukausien kuluttua. Tämä viive voi pahentaa hyökkäyksen vaikutuksia merkittävästi, mikä korostaa nopean uhkien tunnistamisen tärkeyttä.

Mobiiliverkkoihin kohdistuvissa hyökkäyksissä on myös alueellisia eroja. Pohjois-Amerikassa hyökkäykset ovat usein monimutkaisia ja ne saattavat olla valtioiden tukemia, keskittyen erityisesti tietojen varastamiseen ja palvelujen häirintään. Aasiassa taas monet hyökkäykset liittyvät yritysten itse aiheuttamiin tietovuotoihin, jotka johtuvat huolimattomista tietoturvakäytännöistä. Euroopassa on havaittu niin kybervakoilua kuin taloudellisesti motivoituja hyökkäyksiä, mikä kuvastaa uhkien monimuotoisuutta eri alueilla.

Raportissa korostetaan, että tehokkaat kyberturvatoimet ovat nyt kriittisempiä kuin koskaan. Mobiiliverkkojen tarjoajien on investoitava kehittyneisiin suojausmenetelmiin ja nopeutettava reagointikykyään uhkien torjumiseksi. Näihin kuuluvat tekoälyn hyödyntäminen uhkien havaitsemisessa ja reagoimisessa, tietoturvatiedustelun hyödyntäminen sekä yhteistyö kansainvälisten turvallisuusorganisaatioiden ja yksityisen sektorin välillä.

Nokian raportti kehottaa myös telekommunikaatioalan toimijoita päivittämään suojausmekanismejaan, erityisesti nyt, kun mobiiliverkkoihin kytkettyjen laitteiden määrä kasvaa jatkuvasti. Internet of Things (IoT) -laitteiden lisääntyminen laajentaa hyökkäyspinta-alaa merkittävästi, mikä tekee verkkojen suojauksesta entistä monimutkaisempaa. Teleoperaattorien on varmistettava, että heidän verkoissaan on riittävä kyberturva kattamaan kaikki mahdolliset hyökkäysvektorit.