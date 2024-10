Murata esitteli maailman selvästi pienimmän kondensaattorin

Murata Manufacturing on laajentanut monikerroksisten keraamisten MLCC-kondensaattorien valikoimaansa esittelemällä tähän asti pienimmän komponentin. Uutuus on samalla maailman ensimmäinen 006003-kokoinen kondensaattori.

Kondensaattorin mitat ovat 0,16 x 0,08 millimetriä. Konkan tilavuus on noin 75 prosenttia pienempi kuin tähän asti markkinoiden pienin piiri, joka oli 008004-kokoa (0,25 × 0,125 mm).

Viime vuosina elektroniikkalaitteiden kehittyessä entistä kehittyneemmiksi ja kompakteiksi asennettavien elektroniikkakomponenttien määrä on lisääntynyt ja samalla asennuksen tilantarve on vähentynyt. Kun elektroniset laitteet edistyvät edelleen älykkyydessään, MLCC-laitteiden käyttö on lisääntynyt vastaavasti kaikentyyppisissä elektronisissa laitteissa, ja uusimmat älypuhelimet käyttävät jopa 1000 yksittäistä MLCC-kondensaattoria.

Perustamisestaan ​​vuonna 1944 lähtien Murata on sitoutunut keraamisten kondensaattoreiden tutkimiseen ja kehittämiseen, mikä vaalii vertaansa vailla olevaa tietämystään raaka-aineista, valmistusprosesseista ja tuotantotekniikoista. Vuonna 2014 Murata toi menestyksekkäästi markkinoille maailman ensimmäiset 008004 tuuman (0,25 × 0,125 mm) monikerroksiset keraamiset kondensaattorit, joita on käytetty kasvavassa määrin älypuhelinmoduuleissa ja puettavissa laitteissa. Tämän MLCC:n luominen on tulos vuosien kohdennetun tutkimus- ja kehitystyön tuloksena elementtiteknologioissa, ja tuloksena on laite, jonka mitat ovat vain 0,16 x 0,08 x 0,08 millimetriä.