Yritys lupaa sovelluksella jopa 70 prosentin säästöt sähköauton lataamisessa

Sähköauton lataaja voi säästää vaivatta sievoisen summan sähkölaskussa käyttämällä mobiilisovellusta, lupaa Nordic Green Energy. Yhtiön mukaan parhaimmillaan älylataus on säästänyt yli 70% kuukaudessa maaliskuun 2023 alusta alkaneella vertailukaudella. Sovellus ohjaa sähköauton latauksen automaattisesti vuorokauden halvimpiin aikoihin.

Nordic Green Energy -sähköyhtiön maaliskuussa 2023 lanseeraama sovellus tarjoaa yhtiön asiakkaille todella monipuoliset mahdollisuudet sähkönkulutuksen tarkkailemiseen ja säästämiseen. Erityisen hyödyllinen ominaisuus on mahdollisuus ohjata sähköauton lataus automaattisesti halvimmille tunneille. Sähkön pörssihinnan vaihdellessa merkittävästi eri vuorokaudenaikoina säästöt ovat huomattavat.

Nordic Green Energyn laskelmien mukaan älylataus on tuonut palvelua käyttäneille asiakkaille keskimäärin 41 prosentin säästön maaliskuusta 2023 alkaneella vertailukaudella. Tiedot perustuvat 200 autoilijan otantaan, jotka ovat ladanneet vertailukaudella autojaan yhteensä 15 800 kertaa. Suurin säästö (71%) on syntynyt kuluneen syyskuun 2024 aikana, kun sähkönhinta on vaihdellut voimakkaasti.

Säästetty rahamäärä riippuu luonnollisesti myös siitä, kuinka paljon autolla ajaa. Keskivertoautoilija olisi saanut vuoden 2022 sähkönhinnoilla älylatauksella mittavat laskennalliset säästöt. Esimerkiksi 15 000 kilometriä vuodessa ajavalle älylatauksen käyttö olisi laskennallisesti tuonut noin 400 euron säästöt.

Nordic Green Energyn omistajan Elmera Groupin kotimaassa Norjassa sovelluksella on yli 500 000 käyttäjää. Älylatausominaisuutta käyttää noin 50 000 norjalaista autoilijaa. Keskimäärin he ovat säästäneet auton älylatauksella sähkökustannuksissaan noin 140 euroa vuodessa.

Älykäs sähköauton lataus toimii useimmilla kotilatureilla ja automerkeillä. Älylatauksen lisäksi mobiilisovelluksen avulla voi seurata kätevästi sähkön hintoja, kulutustietoja ja kustannuksia, sekä hallinnoida laskujen raportointia. Jos sovelluksen käyttäjällä on useita kiinteistöjä, kuten kesämökki, jossa on Nordic Green Energyn sähkösopimus, sovellus pystyy näyttämään kaikkien kiinteistöjen tiedot.