Sopimusvalmistus esillä Tallinnassa - uusi regulaatio aiheuttaa uusia haasteita

Tallinnassa järjestettiin eilen elektroniikan sopimusvalmistukseen keskittynyt seminaari. EMS and Beyond 2024 -tapahtumassa ruodittiin alan uusia haasteita. Niihin kuuluvat EU:n uusi kyberturva-asetus sekä kasvavat ESG-vaatimukset, sanoi Viron elektroniikkateollisuusliiton toimitusjohtaja Arno Kolk (kuvassa keskellä).

Seminaari kokosi Tallinnaan elektroniikka-alan asiantuntijat ja yritykset eri puolilta Eurooppaa keskustelemaan alan kehityksestä ja jakamaan parhaita käytäntöjä. Arno Kolkin muistutti, että viime vuosina elektroniikkateollisuus on joutunut kamppailemaan komponenttikriisin ja haastava talousympäristön kanssa.

- Tilanne on nyt tasaantumassa, mutta uudet haasteet, kuten CRA-asetus ja kasvavat ESG-vaatimukset, vaativat alalta sopeutumiskykyä ja innovatiivisuutta.

Virossa ongelmia lisää se, että maan valmistava teollisuus on niin tiiviisti sidottu Pohjois-Eurooppaan ja Saksaan. Ja erityisesti Saksassa taloudellinen tilanne on tällä hetkellä haastava. - Joitakin alun perin käynnistettäväksi suunniteltuja hankkeita on siirretty ensi vuodelle. Näemme kuitenkin myönteisiä merkkejä esimerkiksi automaatiossa ja puolustusteollisuudessa, jotka tukevat elektroniikan tuotantovolyymien kasvua, Kolk arvioi.

Nyt seitsemättä kertaa järjestetyssä seminaarissa keskustelun aiheiksi nousivat komponenttikriisi, uusi luottoluokituslaitossääntely sekä investointipankkien ja sijoittajien näkemykset elektroniikkasektorista. Tänä vuonna seminaarissa on yli 180 osallistujaa 18 maasta, osallistujia Baltian ja Pohjoismaiden alueelta sekä Espanjasta, Italiasta ja Intiasta.

Analyytikoista In4ma:n Dieter G. Weiss (kuvassa oikealla) keskittyi esityksessään komponenttikriisiin, kun taas NXP Semiconductorsin markkinointipäällikkö Jenirathese Nadar esitteli EU:n uutta Cyber ​​Resilience Actia. Alexis Montoya Microchipiltä käsitteli puolijohdekriisiä toimittajan näkökulmasta.