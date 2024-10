300 kilometriä ajomatkaa viiden minuutin latauksella

Taiwanilainen akkuteknologiayritys ProLogium on tehnyt merkittävän harppauksen sähköajoneuvojen akkuteknologiassa. Sen piikomposiittianodiakku lanseerattiin Pariisin autonäyttelyssä. Akun energiatiheys ovat selvästi nykyratkaisuja parempia.

ProLogiumin mukaan uuden akun energiatiheys on 321 Wh/kg. Jos vertaillaan markkinoilla olevien sähköautojen akkuihin, niin Hyundain Iobiq 6:ssa akuston energiatiheys on 153 Wh/kg ja uusimmissa Teslan akuissa lukema on 232,5 Wh/kg.

Lisäksi piianodi mahdollistaa akun erittäin nopean lataamisen. ProLogium väittää, että sen akkuun voidaan ladata 300 kilometrin matkaan riittävä kapasiteetti vain viiden minuutin latauksella.

Tämä viiden minuutin lataus täyttäisi akun 60-prosenttisesti. Kaksi ja puoli minuuttia lisää ja akku on täyttynyt 80-prosenttisesti.

Mikäli väitteet pitävät paikkansa, ProLogiumin akku latautuu 80 prosenttia nopeammin kuin mikään tällä hetkellä markkinoilla oleva akku. Lisäksi akussa on modulaarinen rakenne, jonka pitäisi helpottaa korjaamista ja jopa kierrätystä.