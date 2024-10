Qualcommin uusin on tähän asti nopein kännykkäprosessori

Qualcomm esitteli myöhään eilen uuden Snapdragon 8 Elite -prosessorin, jota se kehuu maailman tähän asti nopeimmaksi. Testitulosten perusteella väitteelle on katetta, sillä uutuus hakkaa esimerkiksi iPhone 16 Pro -puhelimen prosessorin selvästi moniydinprosessoinnissa.

Snapdragon 8 Elite käyttää uutta Oryon-nimistä ydintä. Kyse on kustomoidusta Arm-ytimestä, jonka kanssa Qualcomm näyttää tehneen hyvää työtä. Elite-piirillä on kaksi ydintä enemmän kuin Applen A18 Pro -sirulla ja vaikka yksittäisen ytimen suorituskyky on Applella hieman parempi, moniydinprosessoinnissa Elite saavuttaa Geekbenchissä peräti 27 prosenttia paremman tuloksen.

CPU:n lisäksi uusi Snapdragon-lippulaiva on saanut parannellun grafiikan (Adreno) ja tehokkaamman neuroprosessorin (Hexagon) tekoälyprosessointiin. Viimeisen avulla prosessori kykenee tehokkaaseen paikalliseen GenAI-päättelyyn ns. multimodaalisesti eli tekstistä, kuvista, audiosta ja videosta.

Eliten suorituskyvystä kertoo paljon se, että moniydintestissä se saa testilaitteessa yli kaksi kertaa enemmän pisteitä, kuin edltäjään eli Snapdragon 8 Gen 3 -prosessoriin perustuva Googlen Picxel 9 Pro XL. Tässä näkyy kellotaajuuden nosto uuden 3 nanometrin valmistusprosessin myötä.

Uusi prosessori tulee jo lähiviikkoina usean Android-valmistajan uusissa lippulaivamalleissa markkinoille.