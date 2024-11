Kajaaniin halutaan yksi Euroopan tekoälytehtaista

Kajaanissa LUMI-supertietokonetta CSC:n tiloissa operoiva konsortio jättää tänään hakemuksen, jolla se pyrkii yhdeksi Euroopan Unionin tekoälytehtaista. EuroHCP-hankkeen AI Factory -ohjelman ensimmäisen kierroksen haku päättyy tänään.

Valtion ensi vuoden talousarviossa on jo myönnetty rahoitusta LUMI-supertietokoneen seuraajan hankintaan. Nimeä tulevalla koneella ei vielä ole, mutta LUMI 2 on varsin hyvä veikkaus. Toinen kansainvälisellekin kielelle hyvin taipuva nimi olisi esimerkiksi HANKI.

Euroopan Unioni haluaa EuroHPC-hankkeellaan tukea tekoälyyn perustuvaa supertietokoneinfrastruktuuria ja kehittää kilpailukykyistä tekoälyekosysteemiä Euroopassa. Tätä varten se aikoo valita tahoja, jotka voivat isännöidä ja käyttää AI-optimoituja supertietokoneita, AI-kokeiluympäristöjä ja AI-tehtaita (AI Factories).

Tekoälytehtaiden tarkoituksena on tarjota startupeille, pk-yrityksille ja tutkijoille keskitetty palvelupiste, joka sisältää laajan valikoiman AI-palveluja, työkaluja ja tukipalveluja. Tavoitteena on varmistaa, että Eurooppa pysyy kilpailukykyisenä nopeasti kehittyvässä tekoälymaailmassa.

Käytännössä tulevat tekoälytehtaat ovat seuraavan sukupolven grafiikkaprosessoreita sisältäviä palvelimia sisältäviä konesaleja. Laitearkkitehtuureissakin on käytännössä kaksi vaihtoehtoa: Nvidian prosessorit tai AMD:n laitteet, joihin nykyinen LUMI perustuu. LUMI-koneen seuraajaksi voidaan suurella todennäköisyydellä arvata AMD:n uuden polven EPYC-prosessoreihin sekä Instinct-sarjan uusimpien GPU-piirien yhdistelmää.

LUMI on ollut eräänlainen eurooppalaisen supertietokoneen mannekiini, sillä järjestelmä on täysin hiilineutraali. Itse asiassa LUMIn hukkalämpöä syötetään Kajaanin Voiman kaukolämpöverkkoon. Konsepti on niin ylivertainen, ettei komissio tule CSC:tä ja LUMI-konsortiota haussa sivuuttamaan.

Vielä ei ole tiedossa, kuin monta tekoälytehdasta EuroHCP-hankkeen alla perustetaan. Euroopan nykyiset supertietokoneet eli LUMI, Bolognassa sijaitseva Leonardo - joka on päätetty päivittää Lisa-nimellä - sekä Barcelonan MareNostrum ovat taatusti listalla korkealla. Lisäksi EU:n alueella ollaan rakentamassa ja asentamassa uusi superkoneita, joten tekoälytehtaat saataneen myös Ranskaan ja Saksaan.