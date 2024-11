Suomessa on kymmeniä tuhansia laittomia latausasemia

Sähköautoilun yleistyessä taloyhtiöt, yritykset ja vapaa-ajan kohteet, kuten golfkentät ja hotellit, ovat alkaneet asentaa latausasemia asiakkaidensa käyttöön. Mutta tiesitkö, että Suomessa kaikki kulutusperusteinen sähköauton lataus on lain mukaan toteutettava näytöllä varustetulla MID-hyväksytyllä latausasemalla?

MID-hyväksytty latausasema on sähköauton latauslaite, joka on varustettu MID-direktiivin (Measuring Instruments Directive) mukaisella energiamittarilla. Tämä hyväksyntä varmistaa, että mittari täyttää EU:n tarkat vaatimukset energian mittaustarkkuudelle ja luotettavuudelle. MID-hyväksyttyjä mittareita käytetään erityisesti tilanteissa, joissa latauksen kulutusta laskutetaan, kuten taloyhtiöissä tai yrityksissä, joissa halutaan seurata ja veloittaa yksittäisten käyttäjien latausenergiaa.

Latauslaitteita myyvän Nordic Plug oy:n arvion mukaan kymmenet tuhannet latausasemat Suomessa eivät tätä vaatimusta täytä, mikä voi tarkoittaa, että monessa suomalaisessa taloyhtiössä ladataan sähköautoja lainvastaisesti.

- Mittauslakiin on kuluttajien keskuudessa viime aikoina herätty, vaikka vastuun lain mukaisista laitteista tulee ensi kädessä olla laitteen myyjillä. On ollut ikävä huomata, että varsinkin monet suuret toimijat ovat kunnostautuneet lainvastaisten latausasemien myynnissä, kertoo Nordic Plug oy:n toimitusjohtaja Taneli Ikonen.

Nykyinen mittauslaki on selkeä: kun sähköä laskutetaan kulutuksen perusteella, tulee kuluttajan pystyä tarkistamaan mittarin näyttö helposti. Näyttölaitteessa oleva lukema on perusta, jonka mukaan sähköstä laskutetaan. Jos kuluttajalle ei tarjota tätä näkyvyyttä, kyseessä on mittauslainsäädännön vastainen ratkaisu.

Kun seuraavan kerran lataat sähköautoa ilman näkyvää mittaria ja maksat latauksen sovelluksen kautta, kannattaa pysähtyä miettimään – onko latausasema todellakin laillinen? Käytäntö on yleinen niin kaupungeissa kuin pienemmissäkin paikoissa, mutta lainvastainen.

Nordic Plug oy:n hallituksen puheenjohtaja Juha Kummunmäen mukaan väärin toteutettuja latausasemia voi joutua jopa purkamaan, jos viranomaisvalvonta tiukkenee. - Useissa taloyhtiöissä tähän on havahduttu, ja mittauslain vastaisia latausasemia on laitetoimittajien kustannuksella vaihdettu lain pykälät täyttäviin latausasemiin. Suurteholatausasemissa MID-mittareiden jälkiasennuksia nähtiin viime vuonna runsaasti, muttei asiasta juuri puhuttu julkisesti, Kummunmäki sanoo.

Kilpailu latausasemien toimittajien välillä on kovaa ja hinnat vaihtelevat. Usein MID-hyväksyttyjen laitteiden hankinta jätetään kovan hintakilpailun vuoksi taka-alalle, mutta tällöin vaatimusten noudattaminen jää puutteelliseksi.