Electronica-julkistukset alkavat: 3 kilowattia neljän neliösentin teholähteestä

Viikon päästä alkavat Münchenissä ammattielektroniikan tärkeimmät messut, kun Electronica avaa ovensa. Tämä tarkoittaa, että messujen uusien tuotteiden vyöry on jo alkanut. Flex Power Systems lupaa esitellä Münchenissä uutta datakeskusten teholähdettään.

Flex Powerin uusin on BMR316, joka on huipputehokas eristämätön ja säätelemätön DC/DC-väylämuunnin, joka on suunniteltu erityisesti tekoäly- ja koneoppimislaskentaa tekevien datakeskusten tehonsyöttöön. Kompakti BMR316 soveltuu erinomaisesti myös muihin korkean tehon väylämuunninsovelluksiin, joissa piirilevyn tila on rajoitettu.

BMR316 hyödyntää kiinteää 4:1 -muuntosuhdetta, mikä mahdollistaa 48 V jännitteen tehokkaan alentamisen 12 volttiin. Se tarjoaa jatkuvaa tehoa jopa 1 kW ja voi tuottaa huipputehoa jopa 3 kW asti. Sen tehotiheys ylittää 900 W/cm³ (15 kW/in³) huipputehon aikana. Kotelo on kooltaan 23,4 x 17,8 x 7,65 millimetriä, syöttöjännitealue on 38–60 V (68 V huippu), ja lähtöjännite on välillä 9,5–15 V.

BMR316 on suunniteltu toimimaan saumattomasti monien jännitteensäätömoduulien (VRM) ja PoL-muuntimien (Point-of-Load) kanssa. Poweri mahdollistaa väyläjännitteen muuntamisen edelleen prosessointiyksiköiden tarvitsemiksi ydinjännitteiksi tekoäly- ja datakeskuksissa. Näissä ympäristöissä korostuvat suuri huipputeho, piirilevytilan tehokas hyödyntäminen ja optimoitu energiatehokkuus.

Huipputehokkuus, joka on 97,7 % puolella kuormalla, parantaa jäähdytystehoa vähentämällä lämmönhallinnan vaatimuksia, ja matalaprofiilinen muotoilu tekee siitä ihanteellisen kylmäseinärakenteisiin tai suoraan sirun nestejäähdytysratkaisuihin.

