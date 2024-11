Seuraavan sukupolven autosi on huipputehokas tietokone

Autoista on aiemminkin puhuttu ”tietokoneena pyörillä”, mutta Renesasin uuden viidennen sukupolven R-Car-prosessorin myötä hehkutuksesta on tulossa todellisuutta. Autoista tulee tiekoneita, joiden keskusprosessori kykenee ohjaamaan eri laitteita, huolehtimaan turvallisuudesta ja jopa prosessoimaan tekoälyä hyvällä suorituskyvyllä.

Viiden polven autoprosessoria on kehitetty usean vuoden ajan, sillä Renesas on puhunut siitä ainakin vuodesta 2019 lähtien. Nyt julkistettu X5H-järjestelmäpiiri on autojen ensimmäinen monialuepiiri (multidomain), joka on valmistettu 3 nanometrin prosessissa.

X5H-piiri yhdistää useita autojen toimintoalueita, kuten kehittyneet kuljettajaa avustavat järjestelmät (ADAS), ajoneuvon viihdejärjestelmät (IVI) sekä gateway-ratkaisut yhdelle sirulle. Se vie osaltaan kehitystä kohti keskitettyjä elektronisia ohjausyksiköitä eli ECUja, jotka ovat korvaamassa vanhoja jaettuja ja nyt suosittuja vyöhyke- eli zonal-ratkaisuja autoissa.

X5H perustuu innovatiiviseen laitteistopohjaiseen eristystekniikkaan, joka varmistaa turvallisuuden ja tehokkuuden vaativissa ajoneuvosovelluksissa. Eri osa-alueiden (domain) eristys voidaan tehdä joko laitteistopohjaisena eli raudalla, ohjelmallisesti eli hypervisor-pohjaisesti tai hybridimallisesti näiden yhdistelmänä. Idea on tarjota valmistajalle alusta, jolla valita, miten eristää kriittiset ADAS-toiminnot vaikka ohjaamon viihdejärjestelmästä. Niitä voidaan kuitenkin ajaa yhdellä ja samalla SoC-piirillä.

Uudella piirillä on myös mahdollisuus laajentaa tekoälyn ja grafiikkaprosessoinnin suorituskykyä chiplet- eli ns. sirpale-teknologian avulla. X5H tukee UCIe-protokollaa sirpaleiden liittämiseen järjestelmään ja Renesasin mukaan näin voidaan tehdä ja samalla huolehtia siitä, että autojen toiminnallisen turvallisuuden FuSa-vaatimukset täyttyvät.

R-Car X5H yhdistää sovellusten prosessoinnin, reaaliaikaisen prosessoinnin, GPU- ja tekoälylaskennan, suurien näyttöjen tuen ja anturiyhteydet yhdelle sirulle. Tekoälyn kiihdytys NPU-prosessorilla saavuttaa jopa 400 TOPS:n suorituskyvyn. GPU-prosessointi yltää jopa 4 teraflopsin suorituskykyyn. Lukemat ovat ennennäkemättömiä autojen järjestelmäpiireissä.

Viidennen polven R-Car-piirien suunnittelu onnistuu RoX- eli R-Car Open Access -alustalla, joka integroi kaiken tarvittavan laitteiston, ohjelmistot ja kehitystyökalut, jotka mahdollistavat nopean kehityksen seuraavan sukupolven autoille. Nämä ratkaisut tarjoavat autoteollisuuden toimijoille alustan, jolla he voivat kehittää turvallisia ja jatkuvasti päivittyviä ohjelmistoja eri ajoneuvomalleihin tehokkaasti ja turvallisesti.

Renesas esittelee Gen 5 -alustan kehitysympäristöä live-demoina Electronica 2024 -messuilla.