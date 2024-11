Litiumakut voi kierrättää tehokkaammin ja paremmin

Aalto-yliopiston energiatutkijat ovat kehittäneet uudenlaisia ratkaisuja, joiden he uskovat mullistavan täysin sähköautoissa käytettyjen akkujen kierrätyksen kuljetuksesta ja varastoinnista aina litiumin talteenottoon. Uuden teknologian avulla käytetyt litiumakut voidaan kierrättää turvallisesti ja ympäristöystävällisesti, ja esimerkiksi litiumin talteenottoaste voidaan nostaa muutamista prosenteista jopa yli 70 prosenttiin.

Sähköautoissa käytetyt litiumakut ovat haastavia kierrättää ja käsitellä, sillä ne aiheuttavat palovaaran kuljetuksen, varastoinnin ja kierrätysprosessin aikana. Aalto-yliopiston tutkijoiden kehittämän menetelmän avulla akkujen varaus voidaan purkaa automaattisesti jo varhaisessa vaiheessa, jopa ennen kuljetusta kierrätyslaitokselle tai heti kierrätyslaitokselle saavuttaessa.

- Ratkaisumme perustuu sähkövarauksen purkuun langattomasti eli sähkönsiirtoon. Sen avulla käytettyjä akkuja on mahdollista käsitellä turvallisesti ja tehokkaasti, sanoo apulaisprofessori Annukka Santasalo-Aarnio Aalto-yliopistosta.

Toinen sähköautojen akkuihin liittyvä haaste on kierrätysprosessien tehottomuus ja niistä aiheutuvat ympäristöhaitat. Nykyiset kierrätysmenetelmät perustuvat korkeisiin lämpötiloihin ja vahvojen kemikaalien käyttöön, ja litiumin talteenottoaste on vain muutamia prosentteja. Kiristyvien EU-säädösten myötä myös käytettyjen akkujen materiaalit tulisi kuitenkin hyödyntää huomattavasti nykyistä paremmin.

- Kehitimme kierrätysmenetelmän, jossa akuista syntyvän mustan massan erottelussa hyödynnetään vettä ja ilmakuplia – ilman kemikaaleja. Ratkaisu on tehokas ja sen avulla akkujen litiumin talteenottoaste voidaan nostaa jopa 72 prosenttiin. Tutkimme lisäksi mahdollisuutta hyödyntää menetelmää muidenkin aktiivisten materiaalien talteenotossa tulevaisuudessa, Santasalo-Aarnio sanoo.

Menetelmille on haettu patenttisuojaa ja ne on testattu toimiviksi Aalto-yliopistossa. Seuraavaksi tiimi hakee kumppania ratkaisun testaamiseksi käytännössä kaupallisessa mittakaavassa. Tutkimusprojektin ympärille on perustettu kansainvälinen tiimi tukemaan tulosten kaupallistamista.

Aalto-yliopiston Discharge Innovations -tiimi on mukana huomenna alkavassa Slush-tapahtumassa.

Kuva: AdobeStock