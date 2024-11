Tilanne on haastava, mutta Kempower pelaa suuren kasvun markkinoilla

Sähköautojen myynti on heitellyt viime aikoina, mikä on näkynyt myös latausasemien rakentamisessa. Tämä näkyy myös kotimaisen Kempowerin tämän hetken luvuissa. Notkahdus on kuitenkin väliaikainen, sillä latausasemien markkinoille luvataan globaalisti isoa kasvua.

Kempowerin Q3-tulos heijasti haastavia markkinaolosuhteita ja korkeita asiakasvarastoja, jotka hidastivat tilauskertymää, joka oli 51,5 miljoonaa euroa. Liikevaihto oli 52,3 miljoonaa euroa, mutta operatiivinen liiketulos jäi 7,9 miljoonaa euroa tappaiolliseksi.

Kempower muistuttaa, että tasavirtalatausmarkkina kasvaa merkittävästi: Euroopassa asennukset kasvoivat 18 % ja Pohjois-Amerikassa 74 % vuoden takaiseen verrattuna. Kasvun todistavat myös uusimmat ennusteet, jotka keräsi yhteen NoKYC-sivusto.

NoKyc.comin raportin mukaan latausasemien vuosittainen liikevaihto on ennustettu nousevan 17,47 miljardiin dollariin vuoteen 2029 mennessä. Arvioiden mukaan vuonna 2024 myydään 16,7 miljoonaa sähköautoa, kun vastaava luku oli 13,7 miljoonaa vuonna 2023.

Tällä hetkellä EV-latausasemien markkinat muodostavat jo miljardiluokan teollisuudenalan. Statistan tuoreiden tietojen mukaan latausasemien liikevaihto vuonna 2024 on ennustettu olevan 4,89 miljardia dollaria. Tämä edustaa huikeaa kasvua, sillä vuonna 2019 liikevaihto oli vain 470 miljoonaa dollaria. Näin ollen ala on kasvanut viidessä vuodessa lähes kymmenkertaiseksi, tarkalleen ottaen 940,4 %.

Koronapandemia hidasti kasvua vuonna 2020, mutta sen jälkeen latausasemien liikevaihto on kasvanut tasaisesti. Vuonna 2021 ala ylitti ensimmäistä kertaa miljardin dollarin vuotuisen liikevaihdon rajapyykin. Vuoteen 2029 mennessä liikevaihdon ennustetaan nousevan 17,47 miljardiin dollariin, mikä merkitsee 257,3 % kasvua vuodesta 2024. Tämä ennuste vahvistaa sähköajoneuvojen latausasemien markkinoiden tulevaisuuden potentiaalin osana sähköajoneuvojen vallankumousta.

Kempowerin liikevaihdosta yhä suurempi osa tulee ulkomailta. Esimerkiksi kolmannen neljänneksen aikana Pohjois-Amerikan liikevaihto yli kaksinkertaistui vuoden takaiseen verrattuna, mikä osoittaa vahvaa suorituskykyä tällä avainmarkkinalla. Merkittävä virstanpylväs oli ensimmäisen NEVI-rahoitusohjelmaan (USD 5 mrd) kuuluvan asiakkaan hankinta.

Sopeutuakseen markkinatilanteeseen Kempower toteutti ja saattoi päätökseen muutosneuvottelut, joiden seurauksena henkilöstöä vähennettiin noin 90 henkilötyövuoden verran globaalisti. Tavoitteena on saavuttaa 10 miljoonan euron vuosittaiset säästöt vuoteen 2025 mennessä. Vaikka sähköautojen latausala kohtaa tänä vuonna suuria haasteita, Kempower luottaa vahvasti siihen, että nykyiset toimet luovat kestävää menestystä tulevaisuudessa.

