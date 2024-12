Uusi HDMI-standardi luvassa jo lähiaikoina

Engadgetin mukaan uusi HDMI-standardi, nimeltään HDMI 2.2, saattaa tehdä ensiesiintymisensä jo muutaman viikon sisällä. HDMI Forum lähetti viikonlopun aikana medialle, mukaan lukien Engadgetille, sähköpostin, jossa kerrottiin uuden standardin julkistuksesta. Sähköpostin mukaan HDMI 2.2 esitellään maanantaina 6. tammikuuta Las Vegasissa juuri ennen CES 2025 -tapahtuman virallista aloitusta.

Toistaiseksi yksityiskohdat ovat niukkoja, mutta viestin mukaan uusi spesifikaatio mahdollistaa "laajan valikoiman korkeampia resoluutioita ja virkistystaajuuksia". Lisäksi standardin tueksi julkaistaan uusi HDMI-kaapeli, mikä viittaa siihen, että odotettavissa on merkittäviä parannuksia kaistanleveyteen.

HDMI 2.1 esiteltiin seitsemän vuotta sitten, ja sen viimeisin päivitys, HDMI 2.1b, toi vuonna 2023 mukanaan jopa 48 Gbps kaistanleveyden ja tuen 10K-resoluutioille. Nyt odotetaan, että HDMI 2.2 tuo mukanaan entistä korkeampia kaistanleveyksiä ja mahdollisesti täysin uusia ominaisuuksia, jotka vievät audiovisuaaliset kokemukset seuraavalle tasolle.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) on ollut keskeinen osa digitaalisen viihteen kehitystä sen jälkeen, kun ensimmäinen versio esiteltiin vuonna 2002. HDMI:n avulla on voitu yhdistää ääni ja kuva yhdellä kaapelilla, mikä on yksinkertaistanut viihdejärjestelmien käyttöä ja mahdollistanut korkealaatuisen median välittämisen.

HDMI 1.0 toi mukanaan tuen 1080p-resoluutiolle ja digitaalisen äänen siirrolle yhdessä kaapelissa. HDMI 1.4, joka esiteltiin vuonna 2009, toi ensimmäistä kertaa tuen 4K-resoluutiolle ja mahdollisti 3D-videoiden toiston.

HDMI 2.0 vuonna 2013 nosti 4K-toiston 60 Hz virkistystaajuudelle, mikä oli merkittävä edistysaskel erityisesti pelaamisessa ja suoratoistossa. HDMI 2.1 laajensi mahdollisuuksia huomattavasti, sillä se toi mukanaan tuen jopa 10K-resoluutiolle, 120 Hz virkistystaajuuksille sekä muuttuvan virkistystaajuuden (VRR), mikä paransi pelaajien kokemuksia.