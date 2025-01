USA rajoittaa tekoälypiirien vientiä Kiinaan

Yhdysvaltojen hallinto on ottanut käyttöön uusia rajoituksia, joiden tarkoituksena on estää edistyneiden tekoälypiirien ja niihin liittyvien teknologioiden päätyminen Kiinaan. Uudet säännöt ovat herättäneet laajaa kritiikkiä alan yrityksissä, jotka pitävät niitä liian rajoittavina ja mahdollisesti haitallisina Yhdysvaltain teknologiasektorin kilpailukyvylle.

Kauppaministeriön alainen Bureau of Industry and Security (BIS) julkaisi tiukennetut vientisäännöt, jotka rajoittavat tekoälypiirien myyntiä ja käyttöä tietyissä maissa, mukaan lukien Kiina ja Venäjä. Säännöt sisältävät muun muassa lisensointivaatimuksia ja rajoituksia kehittyneiden tekoälymallien koulutuksessa käytettyjen mallipainojen jakelulle. Uusien sääntöjen tavoitteena on suojata kansallista turvallisuutta estämällä huipputeknologian väärinkäyttö.

Säännöt koskevat tekoälypiirejä, joiden suorituskyky ylittää tietyt rajat, kuten Nvidia A100 -piirit ja tätä tehokkaammat mallit. Vienti Yhdysvaltojen asevientikieltojen kohteena oleviin maihin, kuten Kiinaan ja Venäjälle, on kokonaan kielletty ilman erillistä lupaa.

Säännöt eivät koske tiettyjä liittolaismaita, kuten Kanadaa, Australiaa, Japania ja useita Euroopan maita. Lisäksi alle tietyn laskentakapasiteetin omaavat piirit ovat sääntöjen ulkopuolella. Rajoitukset koskevat suljettuja tekoälymalleja, jos niiden koulutukseen on käytetty huomattava määrä laskentatehoa. Avoimen lähdekoodin mallit eivät kuulu rajoitusten piiriin.

Useat puolijohdealan yritykset, kuten Nvidia ja AMD, sekä pilvipalveluntarjoajat ovat kritisoineet uusia sääntöjä. Ne pitävät rajoituksia haitallisina innovaatiolle ja varoittavat, että ne voivat heikentää Yhdysvaltojen teknologista johtajuutta. Nvidia ja Oracle ovat syyttäneet hallintoa siitä, että säännöt on laadittu ilman riittävää yhteistyötä alan toimijoiden kanssa.

- Uudet säännöt kaventavat merkittävästi Yhdysvaltojen teknologiayritysten globaaleja markkinoita ja antavat samalla kilpailuetua kiinalaisille yrityksille, totesi esimerkiksi Nvidian hallituksen edustaja Ned Finkle blogikirjoituksessaan.

Kauppaministeri Gina Raimondon mukaan sääntöjen tavoitteena on luoda luotettava teknologinen ekosysteemi ja suojella kansallista turvallisuutta tekoälyn mahdollisilta väärinkäytöiltä. Hänen mukaansa rajoitukset on suunniteltu yhteistyössä liittolaisten kanssa, ja ne edistävät huipputeknologian hallittua jakelua.