DeepSeek R1 -mallit jo saatavilla Amazonin pilvipalveluissa

Kiinalaisen AI-startupin DeepSeekin kehittämät DeepSeek-R1 -mallit ovat nyt saatavilla Amazonin pilvipalveluiden asiakkaille. Mallit voi ottaa käyttöön Amazon Bedrockin ja Amazon SageMaker AI:n kautta, mikä mahdollistaa joustavan ja kustannustehokkaan generatiivisen tekoälyn hyödyntämisen.

DeepSeek julkaisi joulukuussa 2024 DeepSeek-V3-mallinsa ja tammikuun 2025 aikana se toi markkinoille DeepSeek-R1, DeepSeek-R1-Zero (671 miljardin parametrin malli) sekä DeepSeek-R1-Distill -mallit, joiden koko vaihtelee 1,5 miljardista 70 miljardiin parametriin. Lisäksi yritys lisäsi valikoimaansa visionäärisen Janus-Pro-7B-mallin tammikuun 27. päivä. Näiden mallien kerrotaan olevan 90–95 % edullisempia ja tehokkaampia kuin vastaavat kilpailevat mallit. DeepSeekin mukaan niiden erottuva piirre on edistynyt päättelykyky, joka saavutetaan muun muassa vahvistusoppimisen kaltaisilla innovatiivisilla koulutusmenetelmillä.

Amazonin toimitusjohtaja Andy Jassy korosti AWS re:Invent -tapahtumassa generatiivisen tekoälyn laajamittaisen käyttöönoton avainoppeja. Hänen mukaansa laskentakustannukset ovat merkittävä tekijä, tekoälysovellusten rakentaminen on haastavaa, ja yritykset tarvitsevat monipuolisen valikoiman malleja eri käyttötarkoituksiin. AWS:n strategiana on tarjota asiakkailleen laaja valikoima huippuluokan malleja, joista DeepSeek-R1 on nyt yksi uusimmista lisäyksistä.

Amazon Bedrock tarjoaa yrityksille mahdollisuuden hyödyntää valmiiksi koulutettuja perustamalleja API-rajapintojen kautta nopeasti ja vaivattomasti. Amazon SageMaker AI puolestaan sopii organisaatioille, jotka haluavat syvempää kustomointia ja hallintaa mallien koulutuksessa ja käyttöönotossa. Lisäksi DeepSeek-R1-Distill -mallit voidaan ottaa käyttöön kustannustehokkaasti AWS Trainium- ja AWS Inferentia -suorittimilla Amazon EC2:n tai Amazon SageMaker AI:n kautta.

AWS tarjoaa turvallisen ja skaalautuvan ympäristön generatiivisen tekoälyn innovaatioille, ja DeepSeek-R1-mallien käyttöönotto voidaan yhdistää Amazon Bedrock Guardrails -ratkaisuihin, jotka parantavat sovellusten tietoturvaa.

AWS:n mukaan DeepSeekin mallit ovat jopa 90–95 % edullisempia kuin monet vastaavat vaihtoehdot.