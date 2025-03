Samsung julkisti uudet hittipuhelimensa

Suomessa myydään tänä vuonna noin 1,8 miljoonaa älypuhelinta, joista miljoona kuuluu alle 500 euron hintaluokkaan. Samsung on nyt julkistanut uuden A-sarjan, jollaisia on jo aktiivisina suomalaisoperaattorin verkoissa puolitoista miljoonaa kappaletta. Volyymeissä mitattuna A-sarja on Samsungin tärkein tuoteperhe.

Uudet laitteet ovat Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G ja Galaxy A26 5G. Näiden uutuuksien myötä Samsung tuo ensimmäistä kertaa edistyneet tekoälyominaisuudet A-sarjaan. Esimerkiksi One UI 7 -käyttöliittymän ansiosta käyttäjät voivat hyödyntää Googlen suosituksi noussutta Circle to Search -ominaisuutta, joka helpottaa tiedonhakua suoraan näytöltä.

Lisäksi uusissa laitteissa on tekoälyyn perustuva musiikin tunnistus, joka mahdollistaa kappaleiden etsimisen suoraan sovelluksesta poistumatta. Myös valokuvausominaisuuksia on kehitetty tekoälyavusteisesti: Object Eraser -toiminto mahdollistaa häiritsevien elementtien poistamisen kuvista, ja Best Face -ominaisuus varmistaa, että ryhmäkuvissa jokainen näyttää parhaimmaltaan.

Gemini-tuki puuttuu, mutta toki Geminin voi laitteisiin asentaa. A-sarjan merkitys myös yrityspuolella on koko ajan kasvanut ja esimerkiksi Knoxin avulla laitteista nähdään etänä, milloin akku pitää tuoda huoltoon/vaihtoon.

Kaikissa kolmessa uudessa mallissa on 50 megapikselin pääkamera, joka takaa tarkat ja laadukkaat kuvat. Galaxy A56 5G ja Galaxy A36 5G tarjoavat lisäksi 10-bittisen HDR-tallennuksen etukameralle, mikä parantaa selfieiden laatua. A56 5G -mallissa on myös 12 megapikselin ultralaajakulmakamera, joka mahdollistaa entistä monipuolisemman kuvauskokemuksen.

Näyttöjen osalta Galaxy A56 5G ja Galaxy A36 5G on varustettu 6,7-tuumaisilla FHD+ Super AMOLED -näytöillä, joiden kirkkaus yltää 1200 nitiin. Puhelimissa on 5000 mAh:n akku. A56 ja A35 tukevat 45 W pikalatausta. Suorituskykyäkin on paranneltu. A56:ssa jyllää Samsungin oma Exynos 1580 -suoritin, kun taas A36:ssa on Snapdragon 6 Gen 3 -piirisarjaa. Molemmissa malleissa on suurempi höyrykammio, joka auttaa jäähdyttämään laitetta.

A26 liittyy ensimmäistä kertaa IP67-luokituksen saaneiden A-sarjan laitteiden joukkoon, mikä tekee siitä veden- ja pölynkestävän. Kaikki uudet mallit on suojattu Corning Glass -lasipinnalla, joka ehkäisee naarmuuntumista ja halkeamia.

Tärkeä parannus on sitoutuminen ohjelmistopäivityksiin: uudet A-sarjalaiset puhelimet saavat jopa kuusi sukupolvea Android- ja One UI -päivityksiä sekä kuuden vuoden tietoturvapäivitykset.

Puhelinten myynti Suomessa alkaa 17. maaliskuuta, ja suositushinnat ovat tässä: