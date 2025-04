Xiaomin uusin on erinomainen kuvaajan laite

Xiaomi hehkuttaa uutta 15 Ultra -lippulaivaansa kuvaajien älypuhelimena, joten väite piti laittaa testiin. Leican optiikkaan perustuva neljän kennon yhdistelmä onnistuukin vakuuttamaan. Myös Xiaomin kameraohjelmisto ansaitsee kiitokset.

Xiaomi 15 Ultra on varustettu poikkeuksellisen monipuolisella kamerajärjestelmällä, jossa yhdistyvät Leican optiikka ja viimeisimmän sukupolven kuvakennojen teho. Laitteessa on neljä erillistä kameraa, jotka kattavat polttovälit 14–100 mm kinovastaavina.

Pääkamerana toimii Sony LYT-900 -sensori, jossa on 50 megapikseliä ja 1 tuuman kennokoko. Pikselikoko on 3,2 mikrometriä 4-in-1 Super Pixel -tekniikalla, ja objektiivi tarjoaa valovoiman f/1.63 sekä optisen kuvanvakaimen. Tämä yhdistelmä takaa erinomaisen valonkeruun ja syvyysterävyyden hallinnan erityisesti heikossa valaistuksessa ja muotokuvissa.

Lyhyempään telekuvaukseen Xiaomi 15 Ultra tarjoaa 70 mm polttovälin kameran, jossa on 50 megapikselin sensori, 1,4 mikrometrin pikselikoko (myös 4-in-1-tekniikalla), f/1.8-aukkosuhde ja optinen kuvanvakain. Kameran "floating telephoto" -rakenne mahdollistaa myös laadukkaan makrokuvauksen.

Pidemmän kantaman kuvaukseen puhelin tarjoaa periskooppirakenteisen 100 mm telekameran, jossa on huikeat 200 megapikseliä ja 2.24 mikrometrin Super Pixel -kenno. Aukko on f/2.6 ja mukana on OIS. Kamera on erityisen vahva yksityiskohtien toistossa pitkällä etäisyydellä.

Ultralaajakulmakuvaukseen Xiaomi luottaa 50 megapikselin kennoon, jossa pikselikoko on 1.28 mikrometriä (4-in-1), aukko f/2.2 ja kuvakulma 115 astetta (14 mm kinovastaava). Tällä kameralla saadaan laajoja maisema- ja arkkitehtuurikuvia ilman merkittävää linssivääristymää.

Miten rauta sitten suoriutuu käytännössä? Ensiksi otettiin muotokuva-asetuksella kuva jäkiruuasta. Kuvassa värit ovat miellyttävän kylläisiä ja lämpimiä. Marjojen punainen ja sininen toistuvat luonnollisesti, ja taustasumennus eli bokeh on pehmeä. Tekoälyllä toteutettu kohteen ja taustan erotus on onnistunut: ei selkeitä virheitä reunoissa. Syvyyssiirtymä on hienovarainen, ja kuva on teknisesti erittäin vahva kokonaisuus muotokuvatyyppiseen tilanteeseen.

Ultralaajakuvaukessa symmetrinen kompositio toimii hyvin, ja kuvassa ei ole selvää linssivääristymää. Geometria on hallittu, ja värit toistuvat luonnollisina. Dynaaminen alue toimii: katosta ja varjoista löytyy yksityiskohtia. Kuvan reunojen pehmeys on lievää, mutta ei haitallista. Kokonaisuus on onnistunut ja osoittaa ultralaajakennon olevan tasapainoinen, joskaan ei lähes pää- tai telekameran terävyyden tasolla.

Vastavalossa kirkas taivas ja varjoinen kuja asettavat haasteen, mutta kamera selviää siitä hyvin. Taivas säilyttää sinisyytensä eikä pala puhki. Myös varjoissa on yksityiskohtia. Valkotasapaino pysyy neutraalina, ja rakennusten sävyt ovat rikkaat. Reunojen pehmeys on hieman voimakkaampaa, mutta ei romuta kokonaisuutta. HDR-toiminta on erinomaisella tasolla.

Pääkamera suorituu erinomaisesti kirkkaassa valossa, jossa kuvaan mjuodostuu paljon varjoja ja suuria kontrastieroja. Kamera onnistuu säilyttämään yksityiskohdat sekä taivaassa että varjoissa. Katukivetykset, rakennusten julkisivut ja taustan kirkontorni ovat yksityiskohtaisia ja luonnollisia. Väritoisto on tasapainoinen, valkotasapaino uskottava ja kompositio kolmiulotteinen. Erinomainen esitys pääkameralta vaativassa tilanteessa.

Ohjelmisto on yhä tärkeämmässä roolissa

Xiaomi 15 Ultrassa on uusimpien Android-huippumallien tapaan Qualcommin uusin Snapdragon 8 Elite -järjestelmäpiiri, sekä 16 + 512 gigatavua muistia. Silti laite sai Geekbench 6 -testissä 2877 pistettä single-core-suorituskyvyssä ja 8791 pistettä multi-core-suorituskyvyssä. Tulokset jäävät jopa vaatimattomiksi verrattuna kaikkein kovimpiin testinoteerauksiin samalla alustalla. Mahdollinen syy tähän on virranhallinta tai lämpörajat.

Tällä ei kuitenkaan ole merkitystä käytännössä: kamera toimii nopeasti, HDR-prosessointi on tehokasta ja kuvat käsitellään sulavasti. Xiaomin ohjelmisto, tekoäly, Leica-väriprofiilit ja syvätä opitut kuvanparannukset nousevatkin keskiöön. Lopputulos: rauta ei yksin tee kamerakuningasta – ohjelmisto ratkaisee. Siinä Xiaomi on onnistunut erinomaisesti.

Puhelinta myydään nyt 1400-1500 euron hinnalla.