Digi International on esitellyt uuden reitittimen teollisuusverkkoihin. Monipuolinen Digi IX15 toimii sekä yhdyskäytävänä että reitittimenä asiakkaille, jotka etsivät edullisempia ja vaivattomampia vaihtoehtoja verrattuna erillispiirein toteutetuille verkkotoimintoja hyödyntäville laitteille.

Open RAN on avoin verkkoarkkitehtuuri, joka lupaa mullistaa mobiiliverkkojen markkinat. Tähän asti japanilainen Rakuten on ollut O-RAN-tekniikan äänekkäin mannekiini, mutta nyt Telecom Italia sanoo ottavansa tekniikan käyttöön ensimmäisenä eurooppalaisoperaattorina.

Ericsson on esittelyt uuden 5G-tukiasemien radion, jolla voidaan kasvattaa operaattorin taajuusjakoista kapasiteettia. 6626-radio tuo kolmen sektorin tuen kahdella taajuusalueella.

Operaattorit ja Gigantti ovat kertoneet huhtikuun myydyimpien älypuhelimien listansa. Samsungin ja Apple kisaa kärjessä sekoitti OnePlus, jonka edullisemmat 5G-mallit nousivat parin listan kärkeen.

Euroopan junarataverkkoa ollaan digitalisoimassa. Uusiksi on menossa esimerkiksi ERTMS-kulunvalvontajärjestelmä. Hankkeessa on mukana suomalainen Proxion, joka kehittää liikkuvaa älykästä 5G-laboratoriota, joka mittaa rautateiden 4G- ja 5G-verkkoja ja varmistaa tulevaisuuden rautateiden toimivuuden.

Open RAN -hanke on tähdännyt siihen, että operaattorit voivat valita verkon eri komponentteja eri valmistajilta. Vodafone ja Qualcomm ilmoittivat nyt suunnitelmistaan kehittää valmistajille O-RAN-tekniikan referenssimalleja. Qualcommille askel on looginen sen jälkeen, kun yhtiö esitteli uudet 5G-radioprosessorinsa viime syksynä.

Massiivinen MIMO eli mMIMO on tekniikka, jonka myötä operaattorit voivat jakaa kaistansa ja taajuutensa tehokkaammin tilaajien käyttöön. Laitevalmistajille on käynnissä kova mMIMO-kilpajuoksu. Nokian Pekka Lundmark lupasi tekniikan tarjolle osavuosikatsauksen konferenssipuhelussaan.

Mittauslaitteissa on iät ja ajat tallennettu data laitteen omaan sisäiseen muistiin tai ulkoiselle levylle. Tektronix on kuitenkin ottanut askeleen eteenpäin TekDrive-palvelullaan. Siinä pilveen tallennettu mittausdata on suoraan käytettävissä oskilloskoopilla, tietokoneella, puhelimella tai tabletilla. Palvelu on nyt tuotu myös Eurooppaan.

Intel on toiminut Suomessa Tampereella ja Helsingissä jo 10 vuoden ajan. Tampereen yksikönjohtaja Mikko Eskolan mukaan yhtiö toimii täällä startupin tavoin. - Kehitämme innovatiivisia uusia tekniikoita ja tuotteita asiakkaillemme. Koska voimme testata ja toistaa ratkaisumme nopeasti sisäisesti, pystymme ottamaan enemmän riskejä ja tutkimaan uusia ideoita nopeasti.

5G-verkkojen ahkera rakentaminen näkyy nyt testauksessa. MarketsAndMarkets ennustaa, että vuoteen 2027 mennessä 5G-testauslaitteiden markkinat kasvavat 3,46 miljardiin dollariin.