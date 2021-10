Tarkka anturi raiteiden virranmittauksiin

Sveitsiläinen LEM on julkistanut uuden virtamuunninsarjan, joka soveltuu erinomaisesti kiskoliikenteen sovelluksien jälkiasennuksiin sekä vähentämään uusien asennuksien kustannuksia. Kestävän rakenteensa ja vakioidun 4-20 milliampeerin lähdön ansiosta sitä voidaan käyttää myös automaatio- ja aurinkovoimalasovelluksissa.

Anturin innovatiivinen ensiöpiiri yhdessä kahden magneettikenttiä tunnistavan ASIC-piirin kanssa mahdollistavat tarkan virran mittauksen. HTRS-sarjaa tulee saataville kolmelle eri virta-alueelle (10/30/50 A) huippuvirran mittauksen yltäessä nimellisvirtaa kaksi kertaa suuremmaksi. Erittäin korkeasta eristystestijännitteestä (6,0 kV) huolimatta HTRS-sarjan anturit ovat kooltaan vain 72 x 29 x 26 millimetriä.

Anturit täyttävät IRIS-standardien (International Railway Industry Standards) vaatimukset. HTRS:n avulla junaliikenneteknologian soveltajat saavat käyttöönsä monipuolisen anturisarjan riippumatta siitä toimivatko he kisko- vai signalointipuolen sovelluksien parissa. HTRS-sarja soveltuu virranmittaukseen vaihdelaitteissa, tasoristeysjärjestelmissä ja signalointijärjestelmissä. Antureita voidaan käyttää myös teollisuuden sovelluksissa, kuten prosessiautomaatiossa tai DC-virtakeräimissä aurinkopaneelifarmeilla.

Avattavasydäminen ratkaisu tarjoaa erittäin korkean kokonaistarkkuuden (2 % @ +25 °C) ja korkean lämpötilavakavuuden läpi -40 … +85 °C käyttölämpötila-alueen. HTRS:n mittaustaajuuskaista (-3 dB piste) on 1 kHz ja anturin vasteaika on myös nopea, 10 μs @ 90 % nimellisvirrasta. Virrankulutus maksimi ensiövirralla on alle 50 mA, kun käyttöjännite on +12 VDC tai +24 VDC.

Vain 35 grammaa painava anturi on yli 70 % kevyempi kuin aiemmat vastaavanlaisiin sovelluksiin saatavilla olleet virtamuuntajat.