Kosketusnäyttö ei ole aina paras tai edullisin tapa ohjata laitetta. Microchip on julkistanut kaksi uutta kapasitiivisen kosketuksen ohjainpiiriä, joiden avulla valmistajat voivat korvata näyttöjä valaistuilla kosketuspainikkeilla, liukusäätimillä ja kosketukseen perustuvilla säätökehillä.
Uudet MTCH3380P- ja MTCH3240P-piirit on suunniteltu erityisesti kodinkoneiden, teollisuuslaitteiden ja ulkokäyttöön tarkoitettujen laitteiden käyttöliittymiin. Esimerkiksi uunin, pesukoneen tai sähköauton latausaseman ohjaamiseen ei välttämättä tarvita kallista kosketusnäyttöä, jos samat toiminnot voidaan toteuttaa tyylikkäästi valaistuilla painikkeilla.
Uutuuksien tekninen erikoisuus on rinnakkainen kosketustunnistus. Piireihin on integroitu 12 AD-muunninta, jotka mittaavat useita kosketusantureita samanaikaisesti. Perinteisessä peräkkäisessä mittauksessa antureiden määrän kasvu hidastaa käyttöliittymän reagointia. Rinnakkaismittauksella Microchip pyrkii säilyttämään nopean vasteajan ja hyvän signaali-kohinasuhteen myös monimutkaisissa käyttöliittymissä.
Tehokkaampi MTCH3380P tukee jopa 38 anturia anturin omaan kapasitanssiin perustuvassa tunnistuksessa ja 64 anturia keskinäiskapasitanssin mittauksessa. Pienemmän MTCH3240P vastaavat määrät ovat 24 ja 32 anturia.
Microchipin mukaan parannettu herkkyys ja häiriönsieto mahdollistavat kosketuksen tunnistamisen myös paksun suojamateriaalin läpi ja käsineet kädessä. Tämä on tärkeää esimerkiksi ulkona sijaitsevissa latausasemissa ja teollisuuslaitteissa, joissa käyttöliittymän on kestettävä kosteutta, likaa ja vaihtelevia olosuhteita.
Piirit kestävät jopa 105 asteen käyttölämpötilan ja tukevat IEC 60730 Class B -toiminnallisen turvallisuuden vaatimusten mukaisten laitteiden kehittämistä. Microchip tarjoaa suunnittelun tueksi mTouch Studio -kehitysympäristön sekä Linux- ja Zephyr-järjestelmien ajurit.
Uudet ohjaimet ovat myös edullisia. MTCH3240P kappalehinta alkaa 0,80 dollarista ja MTCH3380P 1,06 dollarista 10 000 kappaleen tilausmäärillä. Näin valmistajat voivat toteuttaa monipuolisia kosketuskäyttöliittymiä ilman erillisen näyttöjärjestelmän kustannuksia.