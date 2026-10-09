Advanced Energy on julkistanut 160 watin AC-DC-teholähteen, joka kestää jopa upotuksen veteen. Uusi DF150 on suunniteltu erityisesti puolustusteollisuuden ja muiden vaativien käyttöympäristöjen tarpeisiin. Sen erikoisuus on sotilastason kestävyys, joka on toteutettu tavallisena kaupallisena vakiotuotteena.
DF150 kuuluu Advanced Energyn uuteen Defiant Future -tuoteperheeseen. Teholähde on IP67-luokiteltu eli täysin pölytiivis ja kestää tilapäisen upotuksen veteen. Käytännössä IP67 tarkoittaa tyypillisesti 30 minuutin upotusta metrin syvyyteen. Luokitus ei kuitenkaan tarkoita, että laite olisi tarkoitettu jatkuvaan vedenalaiseen käyttöön.
Vedenkestävyys on vain yksi laitteen ominaisuuksista. DF150 täyttää sotilaskäyttöön tarkoitetun MIL-STD-810H-standardin vaatimuksia muun muassa iskujen, tärinän, korkeuden ja äärimmäisten lämpötilojen osalta. Teholähde toimii täydellä tehollaan −46 asteesta +60 asteeseen ilman suorituskyvyn heikkenemistä.
Lisäksi laite täyttää MIL-STD-461G-standardin sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevia vaatimuksia. Tämä on tärkeää esimerkiksi puolustusjärjestelmissä, joissa teholähteen aiheuttamat sähkömagneettiset häiriöt eivät saa vaarantaa herkän elektroniikan tai radiolaitteiden toimintaa.
DF150 tuottaa nimellisesti 27 voltin tasajännitteen kuuden ampeerin virralla. Suurin lähtöteho on 160 wattia, ja hyötysuhde yltää täydellä kuormalla 91 prosenttiin. Laite ei edellytä minimikuormaa, ja sen vuotovirta on 275 mikroampeeria 230 voltin verkkojännitteellä.
Jäähdytys voidaan toteuttaa johtamalla lämpö laitteen pohjalevyn kautta ympäröivään rakenteeseen tai käyttämällä koteloon kiinnitettävää jäähdytyselementtiä. Vaihtoehtoina on myös erilaisia kaapelointeja ja kotelovärejä.
Advanced Energyn mukaan DF150 keskeinen etu on, että aiemmin usein asiakaskohtaisesti suunniteltuja sotilastason teholähteitä vastaava kestävyys saadaan nyt vakiotuotteena. Tämä voi lyhentää toimitusaikoja ja yksinkertaistaa järjestelmien suunnittelua.
Yhtiö tähtää uudella tuoteperheellä puolustusteollisuuden lisäksi teollisuuden, tietoliikenteen, liikenteen ja energiasektorin sovelluksiin, joissa teholähteen on toimittava luotettavasti poikkeuksellisen ankarissa olosuhteissa.