Data siirtyi ensimmäisen kerran ”oikeassa 5G-verkossa”

Suomessakin 5G-yhteyksiä on myyty jo pian vuoden ajan, mutta kyse on ollut ensimmäisen sukupolven ns. NSA-verkoista (non-standalone), jossa verkon ohjausdata on siirtynyt 4G-linkin yli. Korealainen SK Telecom sanoo nyt siirtäneensä onnistuneesti dataa ensimmäisessä toisen polven 5G-verkossa, jossa käytettiin eri laitetoimittajien laitteita.

Operaattorin mukaan se on tämän 5G-läpimurron myötä täysin valmis tarjoamaan itsenäisiä 5G-palveluita. SK Telecom kertoi aikovansa julkaista maailman ensimmäisen 5G SA -palvelun tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Erillinen 5G-datapuhelu järjestettiin 16. tammikuuta 2020 Busanissa, Korean toisessa suurimmassa kaupungissa. Siinä käytettiin SK Telecomin kyseiselle alueelle sijoitettua kaupallista 5G-verkkoa.

SA-yhteyden toteuttamiseksi nykyisiin NSA-tukiasemiin asennettiin erillinen New Radio (NR) -ohjelmistoa. SK Telecomin verkossa oli käytössä Ericssonin ja Samsungin verkkolaitteita.

SK Telecom on myös soveltanut keskeisiä 5G-tekniikoita, kuten verkon viipalointia ja mobiililaitteiden laskentaa (MEC), erilliseen 5G-verkkoonsa. Verkon viipalointia korostetaan olennaisena tekniikkana optimaalisen tuen tarjoamiseksi erityyppisille 5G-palveluille osittamalla yksi fyysinen verkko useaan virtuaaliseen matkapuhelinverkkoon.

Mobiili reunalaskenta (MEC) puolestaan minimoi viiveen tarjoamalla oikoreitin tiedonsiirtoon asentamalla pienimuotoisen datakeskus 5G-tukiasemaan tai reitittimeen. MEC voi parantaa erittäin alhaisen viiveen edellyttämien 5G-palvelujen kuten pilvipelaamisen suorituskykyä.