Ericsson ja Nokia rakentavat Orangen 5G-verkot Ranskaan

Amerikkalaisten suureen ääneen julkistetut varoitukset Huawein 5G-verkkoen riskeistä näkyvät ainakin joissakin verkkosopimuksissa. Yksi suurista eurooppalaisoperaattoreista eli Orange kertoo, että sen 5G-verkot Ranskaan rakennetaan Ericssonin ja Nokian laitteilla.

Sopimus koskee 5G-verkkojen antennijärjestelmiä ja 5G-palveluja. Orangen päätös eroaa näin esimerkiksi brittiläisen BT:n päätöksestä, jolla 5G-verkkojen radio-osia toimittaa myös Huawei. Toisaalta Orangen päätös ei ole niin dramaattinen Huawein kannalta: Nokia ja Ericsson ovat toimittaneet sille laitteet myös GSM-, 3G- ja LTE-verkkoihin.

Orange sanoo testanneensa kaikkien kolmen toimittajan 5G-laitteita. Päätös käyttää Nokian ja Ericssonin rautaa on kuitenkin sille helpoin, myös poliittisesti.

Tilanne on aivan toinen sellaisilla operaattoreilla, joilla on esimerkiksi 4G-verkoissaan paljon Huawein laitteita. Ja näitä operaattoreita on paljon, esimerkiksi GSMA-järjestön arvion mukaan jopa 40 prosenttia Euroopan mobiiliverkkojen laitteista on Huawei-merkkisiä.

GSMA on myös arvioinut, että Huawein laitteiden täyskielto eurooppalaisverkoissa toisi operaattoreille 55 miljardin euron lisäkustannukset 5Gverkkoihin. Tällainen päätös myös myöhästyttäisi verkkojen rakentamista 18 kuukaudella.