Eatonin uusin UPS varmistaa litiumioniakuilla

Eaton on julkistanut räkkikiinnitteisen UPS-ratkaisun, joka on varustettu litiumioniakuilla. Eaton 5P on varmatoiminen, integroitu ratkaisu, joka sopii erityisesti hajautettuihin IT-järjestelmiin, Edge-ympäristöihin ja verkon ”reunalle”.

Litiumioniakuilla varustettu Eaton 5P UPS tarjoaa paremman suorituskyvyn kuin perinteinen lyijyakku, sillä akkujen käyttöikä on jopa kahdeksan vuotta ja vaihtotarve pienempi. Lisäksi litiumioniakkujen latausnopeus on kolme kertaa lyijyakkuja parempi, mikä vähentää tuotantokatkosten riskiä ja maksimoi käyttöajan sähköverkon ongelmatilanteissa.

Eatonin 5P litiumioni-UPS sisältää akunhallintajärjestelmän (BMS), joka pitää käyttäjän ajan tasalla akun elinkaaresta tarjoamalla reaaliaikaista tietoa akun suorituskyvystä, lataussykleistä ja lämpötilasta. UPS:n tietoturva on erittäin kehittynyt, sillä siihen on saatavilla valinnainen Eatonin oma gigabitin verkkokortti. Tiukat vaatimukset täyttävä kortti suojaa kyberhyökkäyksiä vastaan.

Lyijyakku-UPSeihin verrattuna uusi Eaton 5P on 20 prosentia kevyempi. UPS säästää tilaa palvelinhuoneissa, sillä 1U-kokoisena se sopii suoraan standardiräkkiin.

Lisätietoja 5P litiumioni-UPS-laitteista löytyy Eatonin sivuilta.