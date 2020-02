Embedded World vaarassa peruuntua

Viikon kuluttua kaikkien sulautetusta tekniikasta kiinnostuneiden pitäisi olla matkalla Saksan Nürnbergiin Embedded World -messuille. Nyt näyttää vahvasti siltä, että messut joudutaan Barcelonan Mobile World Congressin tapaan perumaan koronavirusepidemian takia.

Messujärjestäjän kannalta tilanne alkoi näyttää huonolta jo perjantaina, kun kaksi sulautettujen ykkösriviin kuuluvaa yritystä – STMicroelectronics ja Renesas – ilmoittivat jättävänsä tapahtuman väliin. Sen jälkeen lista on kasvanut tasaisesti.

Tänään osallistumisensa ovat peruneet Xilinx, Data-Modul ja koko Avnet-konserni. Myös japanilainen ROHM Semiconductor on perunut osallistumisensa. Uusimpien tietojen mukaan Arm olisi liittynyt samaan porukkaan.

Embedded World on Barcelonan kännykkämessuja pienempi tapahtuma, mutta sulautettujen alueella se on selvä ykkönen maailmassa. Viime vuonna EW:ssä oli yli 1100 näytteilleasettajaa ja 31 tuhatta messuvierasta. Tapahtuman yhteydessä on aina erittäin vankka tekninen seminaarikokonaisuus.

Suomesta Embedded Worldiin oli menossa yksitoista yritystä, esimerkiksi Bittium, Radientum ja Qt. Vielä ei virallisia ilmoituksia poisjäänneistä ole, mutta eiköhän sellaisia saada pian.

Messujärjestäjä Nürnberg Messen viimeinen virallinen ilmoitus on viime torstailta. Silloin EW:tä oltiin vielä järjestämässä normaaliin tapaan.

ETN seuraa tilannetta.