Turun yliopistoon akkutekniikan ja sähköisen voimansiirron professuurit

Turun yliopistossa panostetaan autojen sähköistämisen tutkimukseen ja opetukseen. Sandvik ja Salon kaupunki yhdessä 13 yrityksen kanssa lahjoittavat yliopistolle yhteensä 1,3 miljoonaa euroa akkutekniikan ja sähköisen voimansiirron professuureihin.

Lahjoitusprofessuurit on suunnattu kone- ja materiaalitekniikkaan, joissa yliopisto aloittaa tänä vuonna uudet diplomi-insinöörikoulutukset. Kaivos- ja metallialan teollisuuskonserni Sandvik lahjoittaa sähköisen voimansiirron professuurin konetekniikan alalle.

Akkuteknologian professuurin materiaalitekniikan alalle rahoittavat yhdessä Salon kaupunki, Lounea, Osuuspankki, Someron säästöpankki, SSO, LähiTapiola Etelä, Tehtailija Juho Leinon Säätiö, Salon kauppakamari, Valmet Automotive, Kesko Oyj, Finnfoam, Salon messut, Fortum ja Juha Punta säätiö.

Valmet Automotiven tulevaisuuden kannalta akkutekniikan kehityksellä on tietysti keskeinen strateginen rooli. - Tavoitteemme on olla yksi autoteollisuuden johtavista akkuvalmistajista. Akkuteknologian professuuri on tärkeä askel rakennettaessa suomalaista akkuteknologiaan liittyvää yritys- ja osaamisklusteria, toteaa Valmet Automotiven EV Systems -liiketoimintalinjan johtaja Jyrki Nurmi.

Kuvassa Salon kaupunginjohtaja Lauri Inna, Lounean toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen, Valmet Automotiven EV Systems -liiketoimintalinjan johtaja Jyrki Nurmi, Turun yliopiston vararehtori Mika Hannula, Sandvik Suomen toimitusjohtaja Mats Eriksson, yliopiston rehtori Jukka Kola, Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoiminnan kehitysjohtaja Tero Holländer ja Kesko Oyj:n aluejohtaja Olli Setänen. (kuva: Turun yliopisto)