Tokion yliopiston tutkijat ovat löytäneet uuden tavan parantaa litiumioniakkuja. Tutkijat kasvattivat akun litium-ioni-akun jännitesyöttöä, mutta samalla onnistuivat tekemään akusta turvallisemman.

Teksasilainen Ambiq Micro tunnetaan maailman vähävirtaisimmista Arm-ohjaimista. Yhtiön uusin ohjainpiiri on nimeltään Apollo 3 Blue, jossa uutta on Bluetooth Low Energy -yhteyden lisääminen ominaisuuksiin. BLE-osa on lisensoitu IP-talo CEVAlta.

Tehokasta tiedonkeruuta tarvitaan yhä useammissa teollisuuden kohteissa. Sovellusten erityisparametrit sanelevat datankeruuseen tarvittavan resoluution ja kanavien määrän sekä DAQ-järjestelmän nopeusvaatimukset. Avuksi tiedonkeruuseen on tarjolla eritasoisia ratkaisuja aina käteen sopivista dataloggereista pitkälle integroituihin monitoimijärjestelmiin asti.

Huawei on ollut Yhdysvaltain asettamalla estolistalla viime toukokuusta lähiten, mikä on näkynyt yhtiön älypuhelinmyynnissä länsimaissa. Siitä huolimatta yhtiö onnistui viime vuonna kasvattamaan myyntiään 16 prosenttia.

Tietoturvayhtiö Check Pointin tutkijat ovat havainneet, että koronavirusepidemian myötä nopeasti yleistyneet etätyöt ovat otollinen kohde hyökkäyksille. Rikolliset yrittävät hyödyntää erityisesti videokokousten järjestämiseen kehitettyjä sovelluksia.

Aalto-yliopiston tutkijat ovat kehittäneet uuden, lian ja bakteerien havaitsemiseen tarkoitetun menetelmän, joka perustuu satoja värejä tallentavan hyperspektrikameran ja tekoälyn yhdistämiseen. AutoDet-menetelmää (automatic biological contamination detection) voidaan tulevaisuudessa käyttää myös virusten automaattiseen tunnistamiseen.

Se, että koronavirusepidemia siirtää ja jopa peruu tapahtumia, ei ole mikään uutinen enää. Ruotsissa on kuitenkin päädytty poikkeusjärjestelyyn, sillä elektroniikkamessut S.E.E. eli Scandinavian Electronics Event siirtyy marraskuulle sulautetun tekniikan ECS-messujen (Embedded Conference Scandinavia) yhteyteen.

Huawein tilanne älypuhelimissa on edelleen auki. Viime viikolla yhtiö esitteli uusimman P40-sarjansa ja sekin tuodaan markkinoille ilman Googlen palveluja. Yhtiö ei kuitenkaan ole vielä luovuttanut. Wired-lehden haastattelussa Huawein kulutuslaitteiden johtaja Richard Yu toivoo edelleen lisenssiä Android-käyttöjärjestelmään.

Lundin yliopiston tutkijat ovat löytäneet aivan uusia ominaisuuksia puolijohteista valmistetuissa nanohiukkasissa. Hiukkaset ovat muun muassa erittäin hyviä tulevan laservalon vahvistamisessa. Uusi löytö voi olla erittäin tärkeä tulevaisuuden optisten tietokoneiden kehittämiselle.

E-lukulaitteet tai e-kirjat perustuvat bistabiiliin näyttötekniikkaan. Siinä tarvitaan virtaa vain pikselin muuttamiseen mustasta tai harmaasävyisestä valkoiseksi ja päinvastoin. Nyt markkinoille on tullut e-lukulaite, joka ei tarvitse minkäänlaista paristoa.