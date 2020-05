Bittiumin EEG-mittalaitteille eurooppalainen hyväksyntä

Oululainen Bittium kertoo, että sen BrainStatus-tuoteperhe on saanut lääkintälaitehyväksynnän Euroopassa. BrainStatus-tuoteperhe on langaton EEG-mittausjärjestelmä reaaliaikaiseen aivojen sähköisen toiminnan monitorointiin. Se on suunniteltu sekä ensiapua että akuutti- ja tehohoitoa varten.

BrainStatus-tuoteperhe koostuu langattomasta pienikokoisesta EEG-vahvistimesta, EEG-mittausohjelmistosta sekä kertakäyttöisestä, nopeasti potilaan hiusrajan alapuolelle puettavasta elektrodipannasta. BrainStatusta voidaan käyttää reaaliaikaiseen aivojen sähköisen toiminnan etämonitorointiin tajunnanhäiriöitä omaavilla potilailla, esimerkiksi epilepsiakohtauksien diagnosointiin ja aivojen hapenpuutteen aiheuttamien vaikutusten havaitsemiseen.

Järjestelmä mahdollistaa nopeat mittaukset myös kenttäolosuhteissa. Etädiagnoosi voidaan tehdä riippumatta potilaan tai lääkärin sijainnista, mikä nopeuttaa potilaan hoitoprosessia.

BrainStatus on langaton, pienikokoinen ja ladattava EEG-vahvistin, joka on suunniteltu käytettäväksi yhdessä Bittium BrainStatus -elektrodin kanssa. Vahvistimen keveys, helppokäyttöisyys ja korkea signaalinlaatu mahdollistavat pitkäkestoiset EEG-mittaukset. BrainStatus-elektrodi on uudenlainen EEG-elektrodi, joka on tehty helpottamaan diagnoosiongelmia hätätilanteissa ja muissa vastaavissa tilanteissa, jotka vaativat nopeita ja helppolukuisia EEG-lukemia. Elektrodi on kertakäyttöinen, ja toisin kuin muut pääpannat, se sijoitetaan potilaan pään karvattomalle alueelle. Tämä helpottaa ja nopeuttaa elektrodien asianmukaista asettelua potilaan päätä liikuttamatta.

Tuoteperheen täydentävät kosketusnäytöille suunniteltu BrainStatus-ohjelmisto sekä palvelinohjelmisto, joka mahdollistaa mittauksen etäkäyttöominaisuudet, mukaan lukien mobiiliverkkojen tuki ja keskitetty tallennuspaikka, parantavat joustavuutta ja mahdollistavat järjestelmän laajentamisen alueellisesti tai palveluntarjoajien käyttöön.

Ensimmäiset integraatiot tuetuista analyysimoduuleista julkaistaan lähitulevaisuudessa. Lisätietoja tuotteesta löytyy Bittiumin sivuilta.