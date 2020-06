Joka viides suomalaisyritys identiteettivarkauden uhri

Vakuutuspalveluyhtiö mySafetyn teettämän identiteettivarkauksia koskevan kyselytutkimuksen mukaan viimeisen 12 kuukauden aikana jopa 29 000 suomalaisyritystä eli joka kymmenes on joutunut toteutuneen identiteettivarkauden uhriksi. Identiteettivarkausyrityksen kohteeksi on joutunut viimeisen vuoden aikana vastaavasti joka viides yritys, mikä tarkoittaa 57 000 yritystä.

Identiteettivarkausyritykset ovat hyvin yleisiä. Monista varkausyrityksistä osa aina onnistuu. Lähes joka neljäs (22 %) suomalaisorganisaatioista kertoi olevansa identiteettivarkausyrityksen kohteena vähintään kerran kuussa. Suomessa kolmannes (33 %) yrityksistä ilmoitti joutuneensa identiteettivarkausyrityksen kohteeksi vähintään kerran tai muutaman kerran vuodessa.

Suomessa pk-yrityksistä identiteettivarkauden uhreja oli suhteessa eniten keskisuurissa, 50–250 henkeä työllistävissä organisaatioissa. Lähes joka neljäs (23 %) keskisuurista yrityksistä on jossakin vaiheessa joutunut identiteettivarkauden uhriksi.

- Identiteettivarkausyrityksen kohdistaminen yrityksiin on varkaille houkuttelevaa, koska tapausten selvittäminen vaatii resursseja ja varkausyrityksiä on niin paljon – suuri osa jätetään vain huomioimatta. Varkaille koituu harvoin seuraamuksia”, kertoo mySafetyn toimitusjohtaja Niclas Fagerlund.

Rikosyritysten kasvu johtuu myös siitä, että identiteettivarkauksista on tullut osa järjestäytynyttä rikollisuutta. Niiden monistaminen digitaalisessa ympäristössä on lähes ilmaista. Myös kiinnijäämisen riski on maailmanlaajuisesti lähes olematon erityisesti niissä tapauksissa, joissa rikoksen yritys epäonnistuu.

Identiteettinsä menettäneistä yrityksistä kolmannes (33 %) ilmoitti varkauden aiheuttaneen niille taloudellisten menetysten ohella myös resurssien käyttöön liittyviä menetyksiä. Neljäsosa (25 %) pienistä ja keskisuurista yrityksistä kertoi käyttävänsä aikaa, rahaa ja muita resursseja varkausyritysten torjuntaan.

Poliisille identiteettirikokset ovat poikkeuksellisen vaikea ja aikaa vievä rikostyyppi, mikä heijastuu esimerkiksi yritysten passiivisuutena tehdä varkausyrityksistä rikosilmoituksia. Suomalaisyrityksistä harvempi kuin neljä kymmenestä (38 %) ilmoittaakin identiteettivarkaudesta poliisille ja lähes kolmannes (30 %) myöntää, etteivät ne juurikaan luota poliisin kykyyn ja resursseihin ratkaista niihin kohdistunutta identiteettirikosta.

Helmikuussa toteutettuun kyselyyn osallistui Suomessa 500 haastateltavaa. Tutkimuksen toteutti Kantar Sifo.