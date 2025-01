Samsung on tekoälypuhelimissa pisimmällä, mutta sekin on vasta alussa

Samsung esitteli eilen illalla uuden älypuhelimiensa lippulaivasarjan. Galaxy S25 pitää sisällään kolme eri mallia, joissa ulkoiset uudistukset ovat minimaalisia, mutta laitteiden sisällä tapahtuu paljon aiempaa enemmän. Samsung osoittaa samalla olevansa selvästi pisimmällä siinä, miten tekoälyä voidaan hyödyntää älypuhelimissa.

Korulauseita ei puutu. Samsungin mukaan S25-puhelimelle voi jutella kuten ystävälle ja se aavistaa mitä aiot tai haluat tehdä. Tämä perustuu paitsi uuteen One UI 7 -käyttöympäristöön, myös kasvaneeseen määrään tekoälyagentteja ja ”multimodaalikyvykkyyksiä”. Viimeksi mainittu viittaa siihen, että tekoäly osaa tehdä suosituksia ja päätöksiä tekstistä, kuvasta ja audiosta.

Mitä kaikkia uusilla S25-laitteilla sitten voi tehdä? Esimerkiksi monista muista Andrdoi-malleista tuttu ”Circle to Search” -toiminto on viety entistä pidemmälle. Nyt se tunnistaa ruudulla näkyviä tietoja, kuten puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita, mahdollistaen nopeat toiminnot yhdellä kosketuksella.

Käännökset tukevat jo 20 kieltä. Nopeasti kehittyvällä tekoälyllä on myös ei-niin-haluttuja seurauksia kuin esimerkiksi se, että nykypolvi tulee olemaan ihmiskunnan kielitaitoisin.

Käyttöliittymäpinnassa uudistukset ovat pieniä. Hyviä uusia ominaisuuksia on ilman muuta Now Brief, joka näyttää tärkeitä tietoja lukitusnäytön alareunassa. Se näyttää tapaamiset tai vaikkapa Tapparan matsin livetilanteen.

S25-sarjan kanssa Samsung on tehnyt yhteistyötä englantilaisen Oxford Semantic Technologies. Sen kanssa on kehitetty Personal Data Engine -moottori, jossa kyse on datapohjaisesta tekoälystä, joka osaa luokitella dataa ja muodostaa käyttäjän toiminnasta ja kiinnostuksen kohteista eräänlaisen tietograafin (Knowledge Graph). Sen perusteella S25-laitteiden tekoäly osaa yhdistellä tietoja eri sovelluksista ja tehdä esimerkiksi selvästi aiempaa parempia suosituksia.

One UI 7:n paikallinen tekoäly osaa suositella erilaisia toimintoja sen mukaan, mitä näytöllä on. Puhelimen asetuksia voi lisäksi muuttaa juttelemalla. ”Silmäni tuntuvat väsyneiltä” saa puhelimen vaihtamaan näytön asetuksia. Tietysti suomea ei vielä ymmärretä, mutta rallienglantia One UI 7 ymmärtää varsin hyvin.

Samsungin uusi tekoäly on oikeastaan hybridi, joka koostuu sen omasta Bixbystä ja Googlen Geministä. Gemini on napin painalluksen päässä ja tukee Google-sovellusten lisäksi useampaa Samsungin natiivisovellusta. Gemini esimerkiksi tukee valokuvaajaa livenä, ehdottaen muutoksia otetun kuvan asetteluun, valaistukseen ja jälkikäsittelyyn.

Samsungin hehkutus uutuuksien ympärillä saa katetta. Toisaalta tekoälyn kehityksessä ja sen integroinnissa ollaan vasta alussa. Seuraava iso askel tulee olemaan rajojen poistaminen tekoälyn ja erityyppisten sovellusten väliltä. Tässä Galaxy S25 ottaa selvästi suurimman askeleen eteenpäin tähän asti.

Raudaltaan S25-uutuudet ovat tuttuun tapaan parasta, mitä on tarjolla, erityisesti tietenkin Ultra-huippumallin osalta. Qualcommin yhdessä Samsungin kanssa kehittämä Snapdragon 8 Elite -prosessori tuo ison hyppäyksen suorituskyvyssä, kuten AI-laskennassa, joka nopeutuu peräti 40 prosenttia viime vuodesta ja S24-sarjasta. Samanlaisia teholisäyksiä ovat toki raoportoineet muutkin uusia Android-laitteita esitelleet.

Laitteiden ennakkomyynti alkoi heti ja virallinen myynnin aloitus on 7. helmikuuta. S25-perusmalli maksaa 128 gigatavun tallennustilalla 949 euroa ja 256 gigatavulla 1009 euroa. RAM-muistia on 8 gigatavua. S25+-mallissa RAM-muisti kasvaa 12 gigatavuun ja tallennustilan mukaan hinnat ovat 1199 ja 1329 euroa (256 ja 512 gigatavua).

Huippumalli S25 Ultra operoi sekin 12 gigatavun keskusmuistilla. Tallennustilaa on 256 tai 512 gigatavua ja kalleimmassa mallissa teratavun verran. Hinnat ovat 1499, 1629 ja 1869 euroa.