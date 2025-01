Kvanttikoneen hyökkäyksen kestävä suojaus tuli mikro-ohjaimelle

Infineon on saavuttanut merkittävän virstanpylvään yhteistyössä Saksan liittovaltion tietoturvaviraston (BSI) kanssa. Infineon on ensimmäinen yritys maailmassa, joka on saanut Common Criteria EAL6 -sertifikaatin kvanttikoneiden hyökkäyksen kestävän PQC-algoritmin toteuttamisesta TEGRION-turvaohjaimella.

Tämä läpimurto vahvistaa kvanttitietokoneiden hyökkäysten kestävää suojausta kriittisille sovelluksille, kuten eSIMeille, 5G SIMeille, henkilökorteille, maksukorteille ja terveydenhuollon korteille.

Kvanttitietokoneiden odotetaan kehittyvän seuraavan 10-20 vuoden aikana niin tehokkaiksi, että ne voivat murtaa nykyiset salausalgoritmit. Tämä vaarantaa nykyiset sähköiset henkilökortit ja arkaluonteiset tiedot, jotka ovat voimassa vuosikymmeniä, sekä viestit ja sähköpostit, jotka tallennetaan pitkäksi aikaa. Post-kvanttikryptografian algoritmit, kuten ML-KEM (Module-Lattice-Based Key Encapsulation Mechanisms), on suunniteltu kestämään tällaiset hyökkäykset ja takaamaan digitaalisten laitteiden suojaus.

Common Criteria EAL6 -sertifikaatti on kansainvälisesti tunnustettu turvallisuusstandardi, joka edellyttää perusteellista ja tiukkaa arviointia IT-tuotteiden turvallisuudesta. Infineonin TEGRION-turvaohjain, joka perustuu Integrity Guard 32 -arkkitehtuuriin, yhdistää korkean suorituskyvyn ja edistyneet kryptografiset ominaisuudet, tarjoten vahvan alustan PQC-salaukselle.

ML-KEM (Module-Lattice-Based Key Encapsulation Mechanism) on Yhdysvaltain standardointiviranomaisen NIST:n (National Institute of Standards and Technology) hyväksymä. NIST julkaisi elokuussa 2024 FIPS 203 -standardin, joka määrittelee ML-KEM:n käytön.

ML-KEM perustuu Module Learning with Errors -ongelman laskennalliseen vaikeuteen ja on suunniteltu kestämään hyökkäykset, joissa hyökkääjällä on käytössään kvanttitietokone.